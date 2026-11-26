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CIUDAD DE MÉXICO.- Los precios de las viviendas en el país registran aumentos por arriba de la inflación, lo que aleja la posibilidad de las personas de adquirir bienes incluso en los niveles con mayor poder adquisitivo.

De acuerdo con la Sociedad Hipotecaria Federal, de enero a septiembre el precio de la vivienda se incrementó 7.6%.

Sin embargo, en el segmento residencial plus, es decir, viviendas por arriba de 5 millones de pesos, el incremento acumulado de 2023 a 2026 fue de 12.8% a nivel nacional, según la firma Monopolio.

Los mayores precios en el segmento residencial plus se registran en la Ciudad de México y en el Estado de México, en donde subieron 5.2% en los últimos tres años, donde el metro cuadrado (m2) pasó de 45 mil 634 pesos a 48 mil pesos en los últimos tres años.

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El precio de la vivienda en la capital del país se encareció tanto que incluso las personas con alto poder adquisitivo se quedan cortas al buscar casa o departamento en la zona poniente, como en Bosque Real, Bosques de las Lomas, Interlomas y Polanco.

Marisol Becerra, directora de Estrategia de Datos en Monopolio, consideró que el precio de la vivienda residencial plus en el poniente se ha mantenido en los últimos tres años, pero coincide en que ahora los inmuebles son más pequeños y la brecha entre sueldo y lo que cuestan los inmuebles se aleja cada vez más.

"Para comprar un departamento de 7 millones de pesos, la mensualidad de la hipoteca queda en 70 mil pesos, por lo que la persona o familia tiene que comprobar ingresos de por lo menos 200 mil pesos mensuales y muy pocas personas tienen ese nivel de ingresos".

De acuerdo con Monopolio, hasta el primer semestre del año, 53% de las ventas de vivienda residencial plus, es decir, por un valor superior a 5 millones de pesos, se da en el poniente de la Ciudad.