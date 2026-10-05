NBA prueba balón inteligente en partidos de exhibición
Árbitros usarán dispositivos portátiles para comunicarse con el centro de repeticiones en algunos encuentros.
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NUEVA YORK (AP) — La NBA está experimentando con dos tecnologías en la antesala de la temporada, anunció la liga el lunes.
NBA prueba balón inteligente en partidos de exhibición
Algunos partidos de exhibición incluirán un balón inteligente que tiene un sensor Bluetooth incorporado y puede recopilar datos para su uso futuro en decisiones de arbitraje en tiempo real. La liga indicó que la información de los balones conectados desarrollados por Wilson será solo para investigación y no afectará las decisiones que se tomen durante esos partidos.
Árbitros NBA usarán dispositivos en temporada de exhibición
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Los árbitros en algunos encuentros también usarán dispositivos portátiles en la muñeca para comunicarse con el centro de repeticiones en situaciones designadas, incluidas las revisiones de repetición, los cambios en la anotación y las fallas del reloj.
Los dispositivos pasaron por lo que la NBA calificó como un programa piloto exitoso durante la liga de verano. La tecnología no se extenderá a la temporada regular.
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