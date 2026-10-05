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Cindy Crawford y Rande Gerber estudian acciones legales por Presley Gerber

Presley Gerber murió a los 27 años en una clínica de Santa Mónica; sus padres investigan posibles errores médicos.

Por El Universal

Octubre 05, 2026 08:05 p.m.
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Cindy Crawford y Rande Gerber estudian acciones legales por Presley Gerber
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      CIUDAD DE MÉXICO, octubre 5 (EL UNIVERSAL).- La muerte de Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford y Rande Gerber, podría llevar a sus padres a emprender acciones legales contra el centro de rehabilitación donde falleció y contra el terapeuta que lo acompañó hasta el lugar.

      Acciones legales en estudio tras muerte de Presley Gerber

      Horas antes de su muerte, Presley ingresó a una clínica de Santa Mónica para recibir ayuda con sus problemas de adicción, posteriormente fue encontrado sin vida.

      Ahora, de acuerdo con información publicada por el sitio "RadarOnline", la modelo y el empresario están analizando las opciones legales para determinar si alguien cometió errores durante la atención y supervisión que recibió su hijo.

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      "Están explorando todas las opciones legales disponibles. Si se cometieron errores, quieren consecuencias", afirmó una fuente al medio.

      Investigación y reacciones familiares

      De acuerdo con el portal, personas cercanas a la familia aseguran que los padres de Presley estarían decididos a llegar hasta las últimas consecuencias y evitar que una situación similar pueda ocurrirle a otra familia.

      "Quieren que lo cierren (al centro). Y quieren que todos los implicados, incluida la persona que lo llevó allí y lo dejó, rindan cuentas", declaró un informante al periodista Rob Shuter.

      El joven falleció a los 27 años de una aparente sobredosis. La familia pidió respeto y privacidad para vivir su luto y, hasta ahora, no han confirmado públicamente algún tipo de acción legal.

      La investigación sobre las circunstancias de su muerte continúa mientras las autoridades esperan los resultados toxicológicos que permitirán establecer oficialmente la causa de su fallecimiento.

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