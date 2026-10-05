Gran Premio Ciudad de México analiza extensión de contrato con Fórmula 1

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 5 (EL UNIVERSAL).- Federico González Compeán, director del Gran Premio de la Ciudad de México, se mostró emocionado con la adición de México al calendario de la Fórmula 2 para el siguiente año, ya que considera es un gran paso para continuar con la consolidación del país en el automovilismo.

Federico González impulsa llegada de Fórmula 2 y calendario oficial

El directivo compartió que consiguió convencer a Bruno Michel (CEO de la F2) de venir al país y aquí hacer oficial todo el calendario para la siguiente temporada y así se diera cuenta de lo pasional que son los seguidores aztecas.

"Le dije Bruno, vente a México, pero anuncia el calendario anual, anúncialo aquí en México para que veas la importancia que tiene la afición mexicana y la relevancia, y se convenció y vino y ahí está el anuncio", comentó.

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Contrato vigente y negociaciones para extensión del Gran Premio

El Gran Premio de la Ciudad de México está vigente hasta 2028, por lo que las conversaciones por buscar la extensión del vínculo ya se estarían preparando, aunque no está definido si para después de ese año se tenga contemplada a la Fórmula 2.

"Hoy tenemos el convenio firmado para el 2027 y para el 2028, que eso empata el contrato que tenemos con Fórmula 1, entonces ya hablaremos próximamente, espero que hablemos de la posible renovación que se haga más o menos en este año, o principios del próximo año que es cuando se empiezan las conversaciones para una renovación del contrato. Ya veremos si hacemos Fórmula 2 y Fórmula 1", admitió.

Contar con las dos categorías más importantes eleva el estatus del país dentro del rubro deportivo, en especial en el automovilismo, así es como lo vive Federico González.

"Yo creo que nos va a dar un punto de competencia muy interesante, cada vez hay más competencia por la atención mundial para asistir a una carrera, Madrid se acaba de inaugurar este año y que a mi juicio lo hicieron muy bien, entonces creo que hay que estar en una nueva conversación y en mejorar no solo la experiencia en el público, sino en el espectáculo, en la competencia, en la parte deportiva, entonces eso es lo que nos trae a ir mejor. Y mantenernos en el referente de los campeonatos de Fórmula 1", finalizó.