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Rafael Márquez respalda a Raúl Rangel tras errores en Arizona

El capitán de la Selección Mexicana confía en la recuperación del portero tras su mala actuación.

Por El Universal

Octubre 05, 2026 08:06 p.m.
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Rafael Márquez respalda a Raúl Rangel tras errores en Arizona
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      CIUDAD DE MÉXICO, octubre 5 (EL UNIVERSAL).- Cabizbajo y con el rostro desencajado, así fue como Raúl "Tala" Rangel abandonó el estadio State Farm de Glendale, Arizona, tras firmar su peor actuación como portero de la Selección Mexicana en la goleada ante Estados Unidos, donde el guardameta tricolor "regaló" dos de los tres goles en contra.

      Rafael Márquez respalda a Raúl Rangel tras errores en Arizona

      El "Tala" vivió una pesadilla en el campo de juego, pero fuera de él -a pesar de las críticas de medios de comunicación y aficionados- recibió el apoyo incondicional de sus compañeros y director técnico. El capitán, Johan Vásquez, dio la cara por él al asegurar que los abucheos que se escucharon en el último partido fueron para todos y no dirigidos hacia él exclusivamente, y Rafael Márquez, en la antesala del duelo amistoso de esta fecha FIFA ante Chile, le dio el respaldo necesario después de cometer esa clase de errores.

      En estos partidos amistosos, Rafa Márquez usó a todos los jugadores convocados excepto al portero Álex Padilla, así que antes de enfrentar a Chile, al ser cuestionado si el guardameta titular será el Tala o el exjugador de Pumas, el "Káiser" decidió respaldar al arquero de Chivas.

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      "Con 'Tala' hay plena confianza. Sabemos lo que nos puede dar y cualquiera se puede equivocar, así que no tengo ningún problema con eso. El hecho de haber sido jugador me da la idea de seguir plenamente confiando en él y trabajando con él y más con la idea de que estos días vino a hablar con nosotros para ver cómo lo podemos ayudar a mejorar, eso habla de que él reconoce que tuvo un mal día y fue un mal día para todos nosotros, todos nos equivocamos así que hay plena confianza con él", declaró Márquez.

      Guillermo Ochoa será homenajeado en partido contra Chile

      Sin embargo, en este partido contra Chile, los reflectores se los llevará otro portero, ya que Guillermo Ochoa recibirá un homenaje especial después de anunciar su retiro como profesional y de pasar a la historia como uno de los tres jugadores que han estado presentes en seis Mundiales, junto a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

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