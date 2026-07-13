Nayarit se suma a simulacro de delitos de alto impacto

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De último momento el gobierno de Nayarit informó que se sumará al simulacro de eventos de alto impacto que se realizará este lunes por solicitud de la Quinta Región Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, que comprende los estados de Jalisco, Nayarit, Colima, Zacatecas y Aguascalientes.

"Durante la jornada se observará un despliegue de unidades policiales, vehículos de emergencia y personal operativo en distintos puntos del estado", indicó la autoridad estatal a través de un comunicado.

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Se pidió a la ciudadanía no alarmarse, guardar la calma y evitar difundir información falsa: "se trata únicamente de un ejercicio preventivo para fortalecer la coordinación institucional y la atención oportuna ante situaciones de emergencia".