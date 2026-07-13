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Seguridad

Cesan a policía vial captada recibiendo "mordida"

La investigación de Asuntos Internos de la SSPC capitalina confirmó la conducta indebida de la oficial

Por Iván Edmundo Rodríguez

Julio 13, 2026 04:18 p.m.
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Foto: captura de video

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      La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en la capital informó que ha cesado a una agente de vialidad que fue captada aparentemente recibiendo un soborno de un ciudadano.

      La corporación informó que "tras la investigación iniciada por Asuntos Internos sobre la difusión de un video en redes sociales y el análisis de las videograbaciones de la unidad, se determinó el cese definitivo de una oficial de Policía Vial por incurrir en una conducta contraria a los principios que rigen el servicio público".

      La SSPC señaló que su "política de cero tolerancia a la corrupción y el compromiso de contar con una corporación profesional, íntegra y al servicio de la ciudadanía".

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