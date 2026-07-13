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Camerino

Emiliano Aguilar toma con humor su calvicie temprana

El altercado ocurrió antes de los conciertos principales y fue difundido en redes, generando diversas reacciones.

Por El Universal

Julio 13, 2026 03:51 p.m.
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Emiliano Aguilar toma con humor su calvicie temprana
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      Emiliano Aguilar ya habló acerca del desencuentro físico que protagonizó en el "Bélico Fest". El rapero fue captado por varios asistentes del festival, mientras se encontraba en el suelo, peleando a golpes con otro hombre; la agitación del altercado provocó que perdiera la gorra que traía puesta y se evidenciara que los filamentos de su cuero cabelludo son escasos, aunque él asegura que eso no lo acompleja de ningún modo.


      Fue este domingo, 12 de julio, cuando se viralizó un video donde se le ve al primogénito de Pepe Aguilar involucrado en un altercado el cual, rebasó los límites e involucró agrasiones físicas.

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      El conflicto tuvo lugar en las instalaciones del BMO Stadium, en Los Ángeles, California, donde se realizó la cuarta edición del festival.
      El rapero asistió sólo para disfrutar del show; entre los artistas más representativos del cartel se encontraron Santa Fe Klan, Gerardo Ortiz y Tito Doble P, aunque el altercado sucedió todavía antes que los exponentes mexicanos subieran al escenario, cuando aún iluminaba la luz del Sol.
      Luego de que el video fuera publicado en diferentes portales, fue el propio rapero quien recurrió a su cuenta de Instagram para ofrecer, a sus seguidores, algunos pormenores de lo sucedido, afirmando que no se arrepentía de su proceder, ya que la persona con la que discutió, de acuerdo a su versión de los hechos, había comenzado con las intimidaciones hacia su persona desde tiempo atrás.
      "¿Qué onda, mis carnales?, ¿cómo andan?, toda la gente que me apoya, los quiero un ching*, todo está bien, no pasó nada, ese pendej*, que me la peló bien macizo, la neta, una disculpa, ese wey, desde hace como un año, está cagand* el palo, que me va a hacer algo; por fin se atrevió el hijo de su put* madre, le dimos en su madre como se tiene que hacer, pero acá andamos a la mera orden, los quiero un ching*madral, la neta y, puro Tijuana 664, yo no me dejo de nadie, a mi me vale verg*, perro", dijo mientras mostraba que su rostro salió ileso de la agresión.
      Pero, en realidad, lo más destacable de sus recientes declaraciones es que Emiliano no dejó pasar desapercibido un aspecto que muchos usuarios evidenciaron en redes sociales, ya que, en el video del pleito, se puede apreciar que el joven rapero padece de calvicie y, sin ningún complejo, lo reconoció y hasta bromeó, afirmando que fue el legado que le ha dejado su padre, el cantante Pepe Aguilar.
      "Lo único que me cag* de este pinch* pedo que acaba de pasar es que... chale, estoy pelón como mi papá y, descubrieron mi secreto, pero me vale verg*, aquí andamos", dijo entre risas y visiblemente de buen humor.

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