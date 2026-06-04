Shakira y Burna Boy encabezarán la ceremonia inaugural en México

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CIUDAD DE MÉXICO, junio 4 (EL UNIVERSAL).- Si "

" se convirtió en el himno de toda una generación de aficionados al futbol, "

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" buscará repetir la hazaña. Con este objetivo,y el cantante nigerianofueron confirmados por la FIFA para encabezar una de las actuaciones musicales de ladel Mundial en México.Laeste jueves, a través de sus redes sociales, quese presentarán el próximo 11 de junio en elcomo parte de ladel Mundial 2026. El cartel también incluye a figuras nacionales como Maná, Belinda, Alejandro Fernández, Lila Downs y Los Ángeles Azules, así como a artistas internacionales como J Balvin, Danny Ocean y la sudafricana Tyla.La colombiana se ha convertido en uno de los rostros más reconocibles de la música vinculada al futbol gracias a éxitos como "", mientras quees considerado uno de los máximos exponentes dela nivel mundial. De hecho,reveló recientemente que desde hace tiempo tenía interés en colaborar con el cantante nigeriano.La FIFA informó previamente que elprevio al arranque de la Copa tendrá una duración aproximada dey 30 segundos. Se espera que varios de los invitados interpreten canciones relacionadas con el torneo. Belinda y Los Ángeles Azules, por ejemplo, participan en "", uno de los temas incluidos en el álbum oficial del Mundial.La celebración no se limitará a México. Como parte de las actividades de apertura del torneo, la FIFA también prepara presentaciones musicales en. Entre los artistas confirmados se encuentran, integrante de Blackpink,, Anitta y Future, quienes formarán parte de los eventos programados en torno a los primeros días de competencia.