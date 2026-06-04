Segob propone fortalecer pensión ISSSTE a CNTE en paro nacional

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CIUDAD DE MÉXICO, junio 4 (EL UNIVERSAL).- En el marco del cuarto día de su paro nacional, el gobierno federal propuso a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) fortalecer PENSIONISSSTE y la posible creación de una aseguradora pública.

Acciones de la autoridad

Después de salir de otra mesa de negociación en la Secretaría de Gobernación (Segob), la dependencia a cargo de Rosa Icela Rodríguez reafirmó su condena a la violencia y el vandalismo, "venga de donde venga".

Esta institución externó que "no está de acuerdo con la afectación a la movilidad de los habitantes de la Ciudad de México, así como con la obstrucción al libre paso de los comerciantes, empleados y visitantes del Centro Histórico por el bloqueo de las calles".

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La Segob, en conjunto con el ISSSTE y la Secretaría de Educación Pública (SEP), explicó que esta propuesta es parte de una estrategia "para avanzar gradualmente en los principios públicos y solidarios que beneficien a los titulares de las cuentas individuales", ante la exigencia de la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007.

¿Qué declararon las autoridades sobre la propuesta?

Martí Batres Guadarrama, director del ISSSTE, explicó que la propuesta parte de un diagnóstico sobre las consecuencias negativas de la reforma a la Ley del ISSSTE de 2007, "impulsada por el gobierno de Felipe Calderón, la cual sustituyó el régimen público, solidario e intergeneracional de pensiones por un sistema de cuentas individuales administradas, en su mayoría, por administradoras de fondos para el retiro (Afores) privadas".

Batres destacó que PENSIONISSSTE, como la única Afore 100% pública del país, "puede convertirse en una alternativa viable para mejorar, en el contexto actual, las pensiones de quienes se encuentran en el régimen de cuentas individuales".

"También, el Gobierno de México plantea la posibilidad de crear una Aseguradora Pública dedicada exclusivamente a la administración y entrega mensual de pensiones a las personas retiradas, en coordinación con PENSIONISSSTE.

La creación de una Aseguradora Pública es presentada como la medida más relevante de la propuesta debido a que actualmente no hay ninguna de carácter público con ese fin", detallaron las dependencias.

El secretario de educación pública, Mario Delgado, reiteró el compromiso asumido con el magisterio nacional por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de desaparecer la USICAMM, escuchando la voz de todos los maestros y escuela por escuela.

La secretaria de gobernación reiteró el respeto del gobierno hacia la libre manifestación pacífica y, sobre todo, evitar afectar a las niñas y niños que están concluyendo el ciclo escolar.