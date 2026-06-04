Shia LaBeouf recibe libertad condicional tras agresión en bar de Nueva Orleans

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NUEVA ORLEANS (AP) — El actor Shia LaBeouf se declaró culpable el miércoles de tres cargos de agresión simple y fue sentenciado a libertad condicional por golpear a personas afuera de un bar de Nueva Orleans en febrero, durante el Mardi Gras.

LaBeouf también deberá asistir a un programa de tratamiento por alcohol como parte de la sentencia dictada por un juez de la parroquia de Orleans, según Sarah Chervinsky, abogada del actor.

LaBeouf, quizás más conocido por sus papeles protagónicos en "Transformers" de 2007 y en "Indiana Jones and the Crystal Skull" de 2008, había sido liberado bajo fianza tras su arresto cerca del histórico Barrio Francés de la ciudad. Un video del incidente del 17 de febrero muestra a LaBeouf, sin camisa, afuera de un bar empujando a una persona al suelo y golpeando a otra en el rostro, "provocándole posible dislocación de la nariz", según un informe de la policía de Nueva Orleans.

La jueza Juana Marine-Lombard le impuso al actor una sentencia suspendida de seis meses y dos años de libertad condicional. También se le ordenó a LaBeouf mantenerse alejado de las tres víctimas y del bar.

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"El señor LaBeouf vino hoy a la corte queriendo asumir responsabilidad por su parte en lo que ocurrió, y lo ha hecho", declaró Chervinsky. "Ahora espera con interés enfocarse en la familia, el trabajo y nuevos proyectos creativos".

Jeffrey Damnit, un conocido artista local a quien la policía identificó como Jeffrey Klein en el informe del incidente, relató que fue una de las personas atacadas por LaBeouf. Ha dicho que LaBeouf lo empujó por detrás del bar más temprano esa noche, gritando insultos homófobos y amenazando su vida.

Chervinsky lo calificó como un "altercado menor de bar durante el Mardi Gras" y aseguró que "no hay evidencia de que se tratara de sesgo o prejuicio".

El abogado de Damnit apuntó que su cliente espera que el comportamiento de LaBeouf mejore después de someterse a tratamiento por abuso de sustancias.

"En Nueva Orleans todos somos iguales, todos deberíamos sentirnos seguros, y no tratamos a la gente de manera diferente en función de la fama relativa", afirmó el abogado Michael Kennedy.

Después de que LaBeouf fue acusado en febrero, un juez le ordenó regresar a rehabilitación por drogas y alcohol.

LaBeouf ha tenido varios encontronazos con la ley durante su carrera, incluido un arresto en la ciudad de Nueva York en 2017 bajo sospecha de agresión que ocurrió durante una transmisión en vivo.

Mientras estaba en Georgia filmando "The Peanut Butter Falcon" más tarde ese año, fue arrestado por ebriedad pública y acusado de alteración del orden público y obstrucción, y fue sentenciado a libertad condicional.

En 2020, fue acusado de agresión menor y hurto menor en Los Ángeles.

Ese año, la cantante y actriz inglesa FKA Twigs, cuyo nombre legal es Tahliah Barnett, también presentó una demanda alegando que LaBeouf fue física y emocionalmente abusivo con ella durante su relación. La demanda fue resuelta en julio.

El actor obtuvo por primera vez reconocimiento como niño por su papel en la serie de Disney Channel "Even Stevens", y trabajó de manera constante hasta la adultez.

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Brook participa en el programa Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa sin fines de lucro que designa periodistas en salas de redacción para reportar temas de poca cobertura.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.