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actuaRÁ en el SHOW

LA CANTANTE TENDRÁ UNA PARTICIPACIÓN ESPECIAL DURANTE EL ESPECTÁCULO DE MEDIO TIEMPO DEL PARTIDO DE CUARTOS DE FINAL DE LA COPA DEL MUNDO, QUE SE LLEVARÁ A CABO ESTE SÁBADO EN EL HARD ROCK STADIUM DE MIAMI

Por El Universal

Julio 11, 2026 03:00 a.m.
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      CIUDAD DE MÉXICO.- La cantante británica Ellie Goulding se sumará al encuentro entre Inglaterra y Noruega con una participación especial durante el espectáculo de medio tiempo del partido de la Copa del Mundo. Los cuartos de final se llevarán a cabo este sábado en el Hard Rock Stadium de Miami. La intérprete de "Lights" expresó a través de su cuenta de X, antes Twitter, su emoción por formar parte de esta importante cita deportiva con una serie de fotografías en las que aparece saltando sobre una cama. En la publicación también hizo referencia a su tema "Anything Could Happen". "Actuando en el medio tiempo para @England vs @nff_landslag me tiene sintiendo que verdaderamente cualquier cosa podría pasar... Ya sé que los chicos harán que Inglaterra se sienta orgullosa, está volviendo a casa", escribió.

       Esta edición mundialista ha incluido la participación de diversos artistas en etapas como la inauguración y el medio tiempo. En el partido entre México e Inglaterra, el grupo mexicano Maná interpretó "El rey", tema popularizado por Vicente Fernández. Durante dicho torneo, la selección inglesa avanzó a los cuartos de final luego de vencer 3-2 a México, mientras que Noruega consiguió su clasificación tras derrotar 2-1 a Brasil. 

      Para el medio tiempo de la final de la Copa, que se celebrará el domingo 19 de julio de 2026 en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey, serán Justin Bieber, Madonna, Shakira, Burna Boy y BTS quienes pongan ritmo al encuentro. 

      Su nombre completo es Elena Jane Goulding y nació el 30 de diciembre de 1986 en Hereford, Inglaterra. Su gusto por la música comenzó a través de los instrumentos, pues aprendió a tocar el clarinete a los nueve años y posteriormente la guitarra. Aunque estudió literatura inglesa en la Universidad de Kent, más tarde se inclinó por la música cuando fue descubierta por quien sería su agente. Goulding debutó en 2010 con "Lights", álbum y sencillo que impulsaron su carrera en Reino 

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