Justin Trudeau sorprende con cameo en video de Katy Perry

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Acostumbrado a ser visto en actos oficiales y discursos públicos, pocos imaginaban que Justin Trudeau, ex primer ministro de Canadá, también tenía una faceta de "bailarín".

El político sorprendió este viernes, 10 de julio, con un cameo en el video promocional de "Watch It Burn", el nuevo tema de su novia, la cantante Katy Perry.

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En el material, publicado en la cuenta de Instagram de la cantante, Perry interpreta el tema frente a la cámara. Después da pequeños saltos mientras mueve los brazos al ritmo pop de la canción.Aunque varias personas cruzan la escena por delante y detrás de ella, fue Justin quien terminó por robarse las miradas.Justo antes de llegar al otro extremo del set, el político intercambia una mirada y una sonrisa cómplices con la artista. Para la grabación, Trudeau vistió una playera verde con un pantalón del mismo tono, mientras que Perry lució un conjunto naranja con un short, calcetas blancas y un moño negro que sujetaba parte de su cabello en una media coleta.Katy Perry y Justin Trudeau están cerca de cumplir un año desde que comenzaron las versiones sobre su romance. En su momento, la noticia generó comentarios porque surgió pocas semanas después de la ruptura de la cantante con Orlando Bloom, con quien mantuvo una relación de más de ocho años y tuvo a su hija Daisy.La confirmación del noviazgo llegó cuando ambos fueron captados a bordo de un yate en Santa Bárbara, donde se besaron y terminaron por despejar las dudas sobre su vínculo sentimental.Aunque al principio mantuvieron un perfil bajo, poco a poco comenzaron a compartir algunos momentos de su vida juntos y a dejarse ver en eventos públicos.Por ejemplo, durante la inauguración del Mundial de Estados Unidos, donde Perry fue el acto principal, Trudeau acompañó a la cantante en el backstage.Días antes había dado otro paso importante en su relación con su primera aparición conjunta en una alfombra roja, una práctica común entre las celebridades cuando un romance parece más consolidado.La cita tuvo lugar el 8 de junio durante el Festival de Cine de Tribeca, donde ambos asistieron al estreno mundial del documental de la cantante, "The Lifetimes Tour: Live From Paris".Justin Trudeau divide opinionesLa aparición de Trudeau en el video promocional provocó reacciones encontradas en redes sociales.En la publicación de Instagram de Perry, por ejemplo, varios seguidores celebraron que el ex primer ministro respaldara a la cantante y aseguraron que ese gesto reflejaba "el verdadero amor"."Se ven muy enamorados", "La forma en la que ella lo mira", "Grité en canadiense", "Grité tan fuerte cuando vi a Justin", "Mamá, un primer ministro está detrás de ti", "Si tu novio puede sorprendernos con su canto todos vamos a explotar", "No es suficiente que salga contigo, tiene que estar involucrado en todo" y "Justin es un gran saltador", fueron algunos de los comentarios de apoyo que recibió la pareja.Sin embargo, en X, antes Twitter, también surgieron críticas hacia Trudeau. Algunos usuarios cuestionaron que apareciera en el video y recordaron de forma negativa su gestión como primer ministro.