Salma Hayek llega a los 60 como una figura que transformó Hollywood

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO.— Salma Hayek cumple este 2 de septiembre 60 años convertida en una de las figuras latinas más influyentes de Hollywood, después de casi cuatro décadas de trabajo como actriz, productora y activista.

Uno de los momentos decisivos de su carrera llegó con Frida, película de 2002 que produjo y protagonizó, y que le permitió obtener su primera y única nominación al Óscar.

Mientras preparaba aquel proyecto, el escritor colombiano Gabriel García Márquez le compartió una frase que marcaría su trayectoria: "Lo más difícil es empezar y tú ya has empezado".

Hayek nació en Coatzacoalcos, Veracruz, y comenzó su carrera en México. Alcanzó popularidad a los 23 años con la telenovela Teresa, transmitida por Televisa en 1989.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Pese al éxito alcanzado, en 1991 decidió mudarse a Los Ángeles para intentar abrirse camino en una industria marcada entonces por los estereotipos contra las actrices latinas. Tenía 25 años, apenas hablaba inglés y su acento era considerado un obstáculo por las grandes productoras.

Hugo Villa, director de la Filmoteca de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), consideró que la decisión de abandonar una carrera consolidada en las telenovelas mexicanas para buscar oportunidades en Estados Unidos es uno de los elementos que la distinguen.

El especialista definió a la actriz con dos características: paciencia y obstinación, cualidades que atribuyó a su infancia y a la influencia de sus padres, el empresario de ascendencia libanesa Sami Hayek y la cantante de ópera Diana Jiménez Medina.

Su primer papel relevante en Hollywood llegó con Pistolero, cinta en la que actuó junto con Antonio Banderas. Más adelante fundó la productora Ventanarosa, desde la cual impulsó proyectos orientados a cuestionar los estereotipos sobre México y Latinoamérica.

Además de Frida, Hayek ha participado en producciones como Ugly Betty, Eternals, Monarca y Como agua para chocolate. Su trayectoria también la ha llevado a aparecer en publicaciones como Vogue y Time.

Como productora, ha contribuido a generar oportunidades para nuevos talentos latinos. Recientemente participó con la presidenta Claudia Sheinbaum en la presentación de un plan para fortalecer la industria cinematográfica mexicana.

Su actividad pública también incluye causas relacionadas con los derechos de los migrantes y de las mujeres. La actriz se pronunció contra las deportaciones masivas en Estados Unidos y denunció el presunto hostigamiento del productor Harvey Weinstein mediante un artículo publicado en The New York Times.

LEA TAMBIÉN "... Salma Hayek representó a México en la inauguración de la Copa...". Esa representación fue debida a una traba: la representante estaba escondida en un rincón. ...

Hayek está casada con François-Henri Pinault, presidente del consorcio de lujo Kering. En su hogar conviven el español, el inglés y el francés, junto con su hija Valentina.

Después de participar en Without Blood, película dirigida por Angelina Jolie, la actriz prepara nuevos proyectos, entre ellos Niños grandes 3, junto con Adam Sandler.

A los 60 años, Hayek mantiene una trayectoria activa en el cine y la producción, además de continuar su labor para ampliar la representación de México y la comunidad latina en la industria internacional.