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Admite Torres Cedillo promoción de Ruth González; acataría sanción

Sin embargo, consideró que no hace nada irregular, pues "tengo mis preferencias y las puedo expresar"

Por Rubén Pacheco

Septiembre 02, 2026 01:41 p.m.
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Juan Carlos Torres Cedillo / Foto: Citlally Montaño-Pulso

Juan Carlos Torres Cedillo / Foto: Citlally Montaño-Pulso

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      Tras ser denunciado por realizar presunto proselitismo a favor de la senadora del PVEM Ruth Miriam González Silva, Juan Carlos Torres Cedillo, titular de la Secretaría de Cultura (Secult) del Gobierno del Estado, consideró que no cometió ninguna irregularidad, sin embargo, asumió que aceptará sanciones en caso de acreditarse la acusación.

      En días pasados, el partido Somos denunció ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) al funcionario estatal por presuntos actos anticipados de campaña a favor de la senadora González Silva, durante un evento de la organización "Fuerza Magister Verde" en Tamazunchale.

      Adujo que, a partir de los horarios, lugar y otros elementos, el Ceepac determinará si existió la comisión de algún acto anticipado de campaña política.

      "Cada quien cuenta la situación a su conveniencia. Yo tengo el fundamento y yo creo que no haya cometido ningún error. Obviamente como ciudadano también tengo mis preferencias y las puedo expresar", comentó.

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      En entrevista, afirmó que, si el Organismo Público Local Electoral (OPLE) lo requiere para comparecer por el señalamiento, acudirá sin mayor inconveniente y si procediera una sanción "la acataremos, porque estamos a favor de la ley".

      "Nosotros tenemos la agenda de trabajo que llevamos a cabo en la Huasteca. En su momento si nos llaman (del Ceepac), con todo gusto acudiremos", aseveró.

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