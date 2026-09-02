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Entérate | Sopas instantáneas que sí cumplen con su etiqueta

Algunas no dan la información nutrimental ni instrucciones en español, advierte Profeco

Por El Universal

Septiembre 02, 2026 01:29 p.m.
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      Ya sea por falta de tiempo, por su precio accesible o simplemente por el antojo, las sopas instantáneas se han convertido en una opción recurrente para muchas personas. Por esta razón, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) les ha realizado un Estudio de Calidad.

      Aquí, la dependencia analizó distintas marcas para comparar su contenido nutrimental y verificar que la información presentada en sus etiquetas cumpliera con la normatividad vigente.

      ¿Cuáles fueron las mejores evaluadas?

      Para el análisis, publicado en la Revista del Consumidor de este mes de septiembre, se realizaron 2,037 pruebas y se evaluaron 4 parámetros:

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      Contenido neto: se verificó que el producto cumpliera con la cantidad declarada en la etiqueta.

      Aporte nutrimental: una vez preparada la sopa instantánea, se revisó que cumpliera el aporte nutricional y energético necesario para el funcionamiento del organismo.

      Sodio: se determinó la cantidad de dicho mineral, debido a que un consumo elevado y frecuente representa riesgos para la salud cardiovascular.

      Contenido energético: se calculó su aporte calórico total por cada 100 g de producto.

      De un total de 33 sopas instantáneas (9 con sabor a pollo, 3 con camarón, 7 sabor camarón, 5 sabor a res, 1 sabor a birria, 7 picantes y 1 vegetariana), estas fueron las opciones que cumplieron con los criterios establecidos en cada categoría:

      Sabor a pollo

      Buldak sabor doble picante

      Buldak sabor picante

      Maruchan instant lunch

      Maruchan ramen

      Nissin maxi sopa de pasta tipo casera cuchareable

      Nissin ramen

      Nissin cup noodles

      Con camarón

      Maruchan bowl

      Maruchan instant lunch

      Nissin cup noodles

      Sabor a camarón

      Maruchan ramen

      Maruchan ramen con picante

      Maruchan ramen con limón y habanero

      Nissin cup noodles

      Nissin maxi sopa de pasta tipo casera cuchareable

      Sabor a res

      Maruchan yakisoba

      Nissin cup noodles

      Nissin maxi sopa de pasta tipo casera cuchareable

      Nissin pasta U.F.O

      Sabor birria

      Nissin cup noodles

      Picantes

      Nissin ramen Asia

      Nissin ramen hot & spicy

      Ottogi

      Aunque la mayoría de opciones cumplió con los criterios de Profeco, otras sopas instantáneas no obtuvieron los resultados esperados:

      Sabor pollo

      A-SHA: no incluye instrucciones de preparación en español y tampoco presenta la declaración nutrimental del producto una vez preparado.

      Maruchan pasta rápida Yakisoba: contiene más grasa de la que declara en su etiqueta, pues señala 6.1 g por cada 100 g. Profeco encontró que, ya preparada, contiene 8.8 g de grasa.

      Sabor a camarón

      Nissin pasta U.F.O. fuego: contiene más grasa de la que declara; su etiqueta señala 8.5 g por cada 100 g, pero Profeco encontró que el producto preparado contiene 9.8 g de grasa.

      Ramen express by chef Woo: no cuenta con instrucciones de preparación en español, ni presenta la declaración nutrimental del producto ya preparado.

      Sabor a res

      Ramen Express by Chef Woo: tampoco incluye el modo de preparación en español, ni presenta la declaración nutrimental del producto ya preparado.

      Picantes

      A-SHA: no cuenta con instrucciones en español y tampoco presenta la declaración nutrimental del producto ya preparado.

      Mama, empaque rosa y negro: contiene más grasa de la que declara en su etiqueta, pues señala que por cada 100 g aporta 3.29 g de grasa. Profeco encontró que, una vez preparada, tiene 6.9 g de grasa.

      Ramen express by chef Woo: presenta un error en la declaración de azúcares añadidos, además que no incluye instrucciones en español, ni la declaración nutrimental del producto ya preparado.

      Vegetariana

      Ramen express by chef Woo: presenta inconsistencias en su contenido neto. El empaque señala 85 g, pero contiene 79.4 g en la información comercial y 78.3 g de contenido neto real. Tampoco incluye el modo de preparación en español, ni presenta la declaración nutrimental del producto preparado.

      Y tú, ¿ya revisaste la etiqueta de la sopa instantánea que compraste? Antes de pagar, examina su contenido nutrimental para saber si cumple con los criterios establecidos por Profeco.

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