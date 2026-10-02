La Oreja de Van Gogh anuncia regreso a México

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"No hay fecha que no llegue, ni plazo que no se cumpla", una frase que, hoy, cobra completo sentido con el anuncio que Amaia Montero, junto a sus compañeros de La Oreja de Van Gogh acaban de hacer, confirmando que no sólo ofrecerán conciertos en su natal España, sino también en México, país que denominaron como su "segunda casa".

A través de las redes sociales de la banda, Amaia, junto a Álvaro Fuentes (bajo), Haritz Garde (batería) y Xavier San Martín (tecladista), dieron a conocer que, en el verano del próximo año, volverán a pisar tierras mexicanas, como lo hicieron juntos, por última vez, hace 20 años.

La banda, creada en 1996, dio a conocer que, como parte de su tour de reencontro, titulado "Tantas cosas que contar", no sólo recorrerá las 18 ciudades de España que ya han visitado, sino que el próximo año visitará también nuestro país y gran parte de Latinoamérica.