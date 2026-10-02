La novela Los corruptores inspira la serie El círculo en Netflix

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La novela "Los corruptores" de Jorge Zepeda Paterson y su adaptación en la serie "El círculo" presentan un enfoque diferente.

Cambios en la trama y enfoque de la serie

Mientras en la novela original de 2013 la parte fuerte de la historia es la política, en la producción televisiva que estrena el próximo miércoles en Netflix, son el grupo de amigos los que llevan el peso de la trama.

La obra de Zepeda Paterson inicia cuando un periodista que publica la noticia del asesinato de una famosa actriz, pero por tener que entregar rápido la nota y sin corroborar la información, incrimina sin querer a un importante político mexicano.

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"Lo más difícil de adaptar es que estos personajes y la historia te dan la sensación de que algo pudo haber pasado, entonces queríamos que tuviera esa sensación de realismo sin necesariamente señalar (a la política), finalmente fue escrito en otra época y otro gobierno.

Declaraciones del director Alejandro Lozano

"Pero entonces lo que queríamos era transmitir esa sensación de que es el México que vivimos, sin necesidad de poner pelos y señas y nombres. Era tratar de hacer una historia de más de amigos, que de política, que el eje central fueron ellas envueltos en un escándalo político, cuando el libro es al revés", expresa Alejandro Lozano, adaptador y director de la serie.

El elenco de "El círculo" es liderado por Zuria Vega ("Las viudas de los jueves"), Osvaldo Benavides ("Cada minuto cuenta"), Michel Brown ("Cásese quien pueda") y Raúl Briones ("La cocina").

El proyecto, comenta Billy Rovzar, productor vía Lemon Film, la traía Francisco Ramos antes de ser ejecutivo de Netflix.

Ramos había comprado los derechos para hacerla, pero pasaron varios años para que por fin pudiera concretarse.

Rovzar y Lozano estuvieron en Iberseries & Platino Industria, un encuentro audiovisual de profesionistas de más de 50 países, a fin de escuchar nuevas historias para ser llevadas al cine o la tv.

Durante el evento se comentó que aquellas producciones que traen tras de sí una novela, un hecho real o una secuela, tienen más oportunidades de convertirse en éxito que algo original. Así que "El círculo", conformado por ocho episodios que saldrán al mismo tiempo, tienen eso a su favor para luego concretar una segunda temporada.

"Creo que lo importante son los andamios que trae una historia; cuando adaptas algo te llevas de seis meses a un año, pero para hacer una novela te avientas cinco años escribiendo, revisando, reescribiendo, checando con los editores, así que cuando ya sale, tienes (como cineasta) una base sólida para trabajar", considera Rovzar.