Sheinbaum conforma grupo tras ataque en secundaria de Torreón

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 2 (EL UNIVERSAL).- Tras el ataque registrado el jueves en una secundaria de Torreón que dejó a una maestra fallecida, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la conformación de un grupo de trabajo con distintas autoridades.

Sheinbaum conforma grupo de trabajo tras ataque en secundaria

En su conferencia mañanera de este viernes 2 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo mencionó que se busca que las plataformas bajen los contenidos cuando se identifiquen mensajes de actos de violencia.

"Estoy conformando un grupo de trabajo, coordinado por la consejera Jurídica en el que participan la Secretaría de Seguridad, la Agencia de Transformación Digital. Estamos invitando a instituciones académicas, expertos, y el primer objetivo es exigir a las plataformas digitales que bajen de su contenido, en el momento en que encuentren, comunicados o acciones que atiendan a la violencia, al abuso", dijo la presidenta.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Mencionó que las plataformas digitales también deben tener responsabilidad porque no puede haber comunicación de este tipo de actos.

Harfuch anuncia refuerzo de monitoreo en redes sociales

Mientras tanto, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que el gobierno federal reforzará el monitoreo de redes sociales, servicios de mensajería, foros y otros espacios digitales para detectar de manera temprana contenidos, conductas o personas que pudieran representar un riesgo relacionado con expresiones de extremismo violento.

Al presentar las acciones que se implementarán tras el ataque ocurrido en la Escuela Secundaria General número 13 de Torreón, Coahuila, donde una subdirectora perdió la vida, el funcionario señaló que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) fortalecerá sus capacidades de seguimiento e investigación en fuentes abiertas.

Harfuch explicó que el objetivo será identificar patrones, amenazas creíbles o posibles llamados a cometer actos de violencia, además de reconstruir la actividad digital relacionada con una amenaza y establecer posibles relaciones entre usuarios.

"Desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través del Centro Nacional de Inteligencia, se ha fortalecido el monitoreo permanente de redes sociales, servicios de mensajería, foros y otros espacios digitales para identificar de manera temprana contenidos, conductas o personas que pudieran representar un riesgo relacionado con expresiones de extremismo violento", señaló.

Precisó que, con apoyo del CNI, se incrementará el seguimiento de comunidades y contenidos que presenten estas características, aunque aclaró que consultar determinado material o realizar una expresión en redes sociales no significa, por sí mismo, que una persona vaya a cometer un delito.

"La tarea de inteligencia consiste precisamente en distinguir entre una expresión, un contenido de riesgo y una amenaza concreta que requiere atención inmediata", puntualizó.

Integran grupo de trabajo y medidas preventivas

El secretario informó que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, se integrará un grupo de trabajo con la Consejería Jurídica, la Agencia de Transformación Digital, la Secretaría de Educación Pública, el Centro Nacional de Inteligencia, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como instituciones académicas, para establecer nuevas medidas de prevención.

Como parte de esta estrategia, adelantó que la próxima semana se prevé trabajar en un decreto coordinado por la consejera jurídica, Luisa María Alcalde, que establecerá obligaciones para las plataformas digitales en materia de detección, reporte y remoción oportuna de contenidos y comentarios que inciten directamente a la violencia.

El proyecto también contempla mecanismos de coordinación entre las plataformas digitales y las autoridades competentes.

Entre las medidas anunciadas se encuentra además el fortalecimiento del programa ABC de las emociones, con asambleas con madres y padres de familia, así como la incorporación de buzones confidenciales para detectar de manera temprana situaciones de riesgo dentro de las comunidades escolares.

También se plantean mecanismos de orientación y acompañamiento para adolescentes y jóvenes, así como una mayor participación de madres, padres y personas cuidadoras en la prevención y atención oportuna.

Harfuch hizo un llamado a las familias a mantenerse cercanas a sus hijos, fortalecer la comunicación y acudir a la Línea de la Vida ante cualquier conducta o situación que genere preocupación, a fin de recibir orientación, acompañamiento y, en su caso, apoyo psicológico.

El gobierno federal también impulsará reformas para fortalecer la regulación del acceso y uso de redes sociales por parte de niñas, niños y adolescentes, con énfasis en su protección frente a contenidos violentos o nocivos, mecanismos de verificación acordes con la edad y mayores responsabilidades para las plataformas.

El móvil del ataque en secundaria de Torreón

Sobre el ataque ocurrido en Torreón, Harfuch informó que las investigaciones preliminares señalan que dos jóvenes mayores de edad, identificados como hermanos y exalumnos del plantel, ingresaron a la secundaria y agredieron con armas blancas a personal educativo y estudiantes en distintos puntos de las instalaciones.

Durante la agresión, una integrante del personal directivo resultó gravemente lesionada y posteriormente perdió la vida.

Además, cuatro personas resultaron lesionadas: dos docentes, uno de ellos en estado delicado, un alumno y una mujer, quien se reporta estable.

Harfuch expresó sus condolencias a los familiares de la víctima y a la comunidad escolar, y aseguró que el gobierno federal mantendrá el acompañamiento institucional a las autoridades de Coahuila para contribuir en las investigaciones y fortalecer las medidas de prevención.