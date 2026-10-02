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IMSS alista auditoría por muerte de tres recién nacidos en Guadalajara

La auditoría independiente incluye expertos de CONAMED, institutos nacionales y la UNAM para revisar cada caso.

Por El Universal

Octubre 02, 2026 01:31 p.m.
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IMSS alista auditoría por muerte de tres recién nacidos en Guadalajara
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      CIUDAD DE MÉXICO, octubre 2 (EL UNIVERSAL).- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que realizará una auditoría al Hospital de Gineco Obstetricia del Centro Médico Nacional de Occidente, en Guadalajara, por la muerte de tres recién nacidos.

      Acciones de la autoridad

      También anunció la separación temporal del director del Hospital y del jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, mientras se realiza la investigación.

      Detalles confirmados

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      En la Auditoría Clínica Colegiada Independiente intervendrán especialistas en neonatología, infectología y epidemiología externos al IMSS, provenientes de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED), los Institutos Nacionales de Salud y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), para revisar cada caso.

      La Auditoría responderá tres preguntas: si hubo una infección asociada a la atención; si ésta causó o contribuyó a la muerte de los recién nacidos; y si hubo fallas que se pudieron evitar.

      "El IMSS no intervendrá en las conclusiones ni podrá modificarlas. Los resultados se comunicarán primero a las familias", refirió.

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