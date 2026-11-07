Alerta Profeco por estafa con boletos para Kanye West

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La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) alerta sobre el perfil "Ticket Regio", que promociona en Facebook e Instagram la supuesta venta de boletos para el concierto del rapero estadounidense Kanye West, programado para el 19 de marzo de 2027 en la Ciudad de México.

A través de una publicación en X, la dependencia informa que dicho perfil no cuenta con el reconocimiento de la boletera ni de la promotora oficial del evento.

Además, precisa que los boletos todavía no están disponibles para su venta al público, por lo que pide evitar realizar pagos a través de canales no oficiales.

Profeco recomienda verificar los medios oficiales de venta antes de realizar cualquier transacción, a fin de evitar posibles fraudes.

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