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Lluvias en la Huasteca dejan afectaciones menores: CEPC

La caída de un rayo provocó un incendio en la colonia La Pimienta

Por Redacción

Noviembre 07, 2026 09:52 a.m.
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Lluvias en la Huasteca dejan afectaciones menores: CEPC
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      Desarrollado por SACS IA

      La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que desde las 22:00 del viernes se registran lluvias intensas en la Zona Huasteca.

      En Ciudad Valles se reportaron afectaciones menores, con un árbol caído, un vehículo arrastrado por bajada de agua y una vivienda inundada en la colonia Lázaro Cárdenas. También se atendió un taponamiento en Arroyo Los Puercos.

      En Tamazunchale, se reportó la atención a un motociclista derivado de un accidente.

      El resto de los municipios de la Zona Huasteca no reportan mayores afectaciones, por lo que no ha sido necesaria la evacuación de comunidades.

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      Los equipos de operaciones de Zona Huasteca se mantienen en recorrido y monitoreo.

      "Se pide a la población evitar cruzar ríos, arroyos y no tirar basura en alcantarillas", dijo la CEPC.

      Caída de un rayo provoca incendio en La Pimienta

      CIUDAD VALLES.- La caída de un rayo ocasionó un incendio en una construcción rústica deshabitada de la colonia La Pimienta; la oportuna intervención de los cuerpos de emergencia evitó que el fuego se propagara y causara daños mayores.

      El incidente se suscitó en un predio ubicado sobre la calle Roble, entre Libertad y Brisas, donde una descarga eléctrica provocó que comenzaran a incendiarse algunos objetos que se encontraban en el interior de un cuarto.

      De acuerdo con la información recabada, una vecina observó el momento en que el rayo impactó en el terreno contiguo a su domicilio y, poco después, se percató de que había fuego en la construcción.

      Ante esta situación, la mujer acudió a una vivienda cercana para verificar si había personas en peligro, pero al no obtener respuesta decidió solicitar auxilio mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1.

      En atención al reporte, se movilizaron elementos del Cuerpo de Bomberos, personal de Protección Civil Municipal y agentes policiacos, quienes realizaron las labores correspondientes para sofocar las llamas.

      El incendio fue controlado en poco tiempo, sin que se registraran personas lesionadas.

      Durante la inspección del inmueble se constató que el fuego únicamente había afectado una viga de madera y un colchón viejo, por lo que los daños materiales fueron menores.

      Las autoridades confirmaron que la construcción se encontraba deshabitada, motivo por el cual el incidente no tuvo consecuencias mayores.

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