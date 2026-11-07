Llega nueva caravana de migrantes a territorio mexicano

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Una nueva caravana de migrantes procedente de San Pedro Sula, Honduras, llegó la noche de este viernes a territorio mexicano, con el objetivo de avanzar hacia los Estados Unidos.

El contingente, integrado por unos mil extranjeros, cruzó la frontera por el municipio de Suchiate y se dirigió por la carretera a Tapachula.

Uno de los migrantes dijo que en Honduras la economía está golpeada; la canasta básica y los precios hasta arriba, todo está mal.

El hondureño, un joven de 23 años, de oficio albañil y huérfano de padre, decidió dejar su terruño para ayudar a su madre y un hermano que se quedaron en su país.

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Los migrantes pidieron al Gobierno de México y a la presidenta Claudia Sheinbaum que les permitan transitar el territorio nacional hacia la frontera norte.

Las recientes elecciones en los Estados Unidos, donde los demócratas se alzaron con la victoria en las Cámaras, podría cambiar la situación de la migración, consideraron algunos hondureños.

El único que se ha puesto en contra de los migrantes es, dijeron, el presidente Donald Trump; confiaron en que la política migratoria sea más tolerante e incluyente porque necesitan el trabajo para sustentar a sus familias.

En septiembre pasado llegó a la frontera sur la primera caravana de Honduras. En octubre, otro contingente llegó también de San Pedro Sula.

Las dos caravanas se movilizaron durante tres semanas por la costa de Chiapas. Recorrieron 250 kilómetros y llegaron al municipio de Arriaga, en los límites con el estado de Oaxaca.

Las dos grupos fueron desarticulados por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) a cambio de permisos para transitar por México.