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Miles marchan en Francia contra el costo de vida

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Miles marchan en Francia contra el costo de vida

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SLP

Reporta PC clima cálido con posibilidad de lluvias

Esta sábado,

Por Pulso Online

Noviembre 07, 2026 09:36 a.m.
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Reporta PC clima cálido con posibilidad de lluvias
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      Desarrollado por SACS IA

      La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que para este sábado se pronostican temperaturas cálidas a calurosas por la tarde, bancos de niebla por la mañana y probabilidad de lluvias y chubascos principalmente en la zona Huasteca.

      La CEPC indicó que se monitorea el paso e ingreso del frente frío 4, que ayudará a moderar o refrescar las temperaturas máximas.

      La temperatura mínima se registrará en zona centro con 12°C y la máxima será en la huasteca con 31°C. También llamó a prevenir la pernocta de personas en la vía pública.

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      "Reportes de auxilio o emergencia real al siguiente número de WhatsApp +52 444 213 2858 o bien al sistema de emergencias 9-1-1", señala la corporación. 

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