Reporta PC clima cálido con posibilidad de lluvias
Esta sábado,
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La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que para este sábado se pronostican temperaturas cálidas a calurosas por la tarde, bancos de niebla por la mañana y probabilidad de lluvias y chubascos principalmente en la zona Huasteca.
La CEPC indicó que se monitorea el paso e ingreso del frente frío 4, que ayudará a moderar o refrescar las temperaturas máximas.
La temperatura mínima se registrará en zona centro con 12°C y la máxima será en la huasteca con 31°C. También llamó a prevenir la pernocta de personas en la vía pública.
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"Reportes de auxilio o emergencia real al siguiente número de WhatsApp +52 444 213 2858 o bien al sistema de emergencias 9-1-1", señala la corporación.
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