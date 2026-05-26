Alex Fernández no está peleado con "El Potrillo"

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CIUDAD DE MÉXICO

, mayo 26 (EL UNIVERSAL).-reitera que, en la actualidad, sostiene una

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con su padre,, y, si bien, no existe ninguna distancia entre ellos, como se especuló en algunos medios, se sincera al explicar que "el Potrillo" no es la clase de padre que está al pendiente de las actividades profesionales de sus hijos.La semana pasada, elrecurrió a sus, luego de una temporada de estar fuera de México, debido a los conciertos que ofreció en España, para aclarar que el rumor que sugería una fractura en la relación con su padre era falso.Así, en su visita a la, "" lo cuestionó acerca de ese rumor y, además de reiterar la falta de sustento de los rumores, reconoció que su padre no es de esas figuras paternas que están al pendiente de todos los proyectos o actividades de sus hijos porque eso no mermaba la buena relación que los une."Laestá muy bien, él siempre ha sido muy también dede cada uno sus cosas y siempre procura dejarnos como nosotros hagamos nuestro camino", expresó.¿Qué se dijo de la supuesta distancia entre Alex yDe acuerdo con las versiones que circularon,habría estado enpor la forma en que Alex debutó en la escena musical, esto debido a que, aparentemente, habría dejado de trabajar con él en su oficina para aceptar el ofrecimiento de su abuelito, don Vicente, de producirle su: a partir de ahí, aseveran las versiones, habría tenido lugar una quebradura en su vínculo.