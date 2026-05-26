Alex Fernández no está peleado con "El Potrillo"
La producción del primer álbum de Alex por Vicente Fernández generó especulaciones que fueron aclaradas.
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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 26 (EL UNIVERSAL).- Alex Fernández reitera que, en la actualidad, sostiene una
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muy buena relación con su padre, Alejandro Fernández, y, si bien, no existe ninguna distancia entre ellos, como se especuló en algunos medios, se sincera al explicar que "el Potrillo" no es la clase de padre que está al pendiente de las actividades profesionales de sus hijos.
La semana pasada, el joven cantante recurrió a sus redes, luego de una temporada de estar fuera de México, debido a los conciertos que ofreció en España, para aclarar que el rumor que sugería una fractura en la relación con su padre era falso.
Así, en su visita a la Ciudad de México, "Venga la alegría" lo cuestionó acerca de ese rumor y, además de reiterar la falta de sustento de los rumores, reconoció que su padre no es de esas figuras paternas que están al pendiente de todos los proyectos o actividades de sus hijos porque eso no mermaba la buena relación que los une.
"La relación con mi papá está muy bien, él siempre ha sido muy también de llevar la línea de cada uno sus cosas y siempre procura dejarnos como nosotros hagamos nuestro camino", expresó.
¿Qué se dijo de la supuesta distancia entre Alex y Alejandro Fernández?
De acuerdo con las versiones que circularon, Alejandro Fernández habría estado en desacuerdo por la forma en que Alex debutó en la escena musical, esto debido a que, aparentemente, habría dejado de trabajar con él en su oficina para aceptar el ofrecimiento de su abuelito, don Vicente, de producirle su primer álbum: a partir de ahí, aseveran las versiones, habría tenido lugar una quebradura en su vínculo.
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