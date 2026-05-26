Paco de la O reacciona a las acusaciones de sus exparejas

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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 26 (EL UNIVERSAL).-

publicó un video que está causando preocupación, el que no queda muy claro si se trata de una representación actuada, sobre su reacción cuando los audios en donde habla de sus exparejas fueron filtrados, o si se grabó mientras actuaba de forma natural, sin embargo, la ambivalencia de su estado de ánimo, que pasa del llanto a una ira desmesurada está llamando la atención.

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En las últimas semanas han circulado, en redes sociales, audios en que se escucha al actor expresarse mal de dos de sus exparejas,, con quien estuvo casado por nueve años, y, que ha denunciado a de la O por presunta violencia física y agresiones.A raíz de la exhibición de los audios, Paco reconoció que eran reales y que, aparentemente, habría sido grabado mientras hablaba en el interior de su casa, por alguien que buscaba traicionarlo."Los audios que están circulando son ciertos, a la ching*da, vamos a sincerarnos aquí, ¿quieren información?, pídanmela a mí, el único problema es que, desafortunadamente, cuando uno confía, deja de prestar atención, esos audios se hicieron aquí, en mi casa, en mi, con personas en las que confíe, ¿por qué?, porque soy confiado", argumentó en unY este lunes, recurrió nuevamente a su cuenta de, esta vez para subir un video donde aparece reaccionando a los audios y otros trascendidos que, comunicador en YouTube, ha hecho sobre su vida privada.En él se escucha la voz del comunicador argentino dando a conocer una noticia acerca de él y, posteriormente, de la O reacciona cony, sólo unos instantes después, avienta su celular con fuerza, mientras que murmura algunasMás adelante, indica que no entiende el motivo de la situación y se refiere a sus exparejas como "la primera" y "la segunda", lo que podría asociarse a que se expresa así, conforme a la época que cada una de ellas formaron parte de su vida, con Gaby estuvo desde el 2009, hasta el 2018, y con Malu del 2019 al 2025.[Publicidad]"P*ta madre, no mam*s, carajo..., ¿cuántos put*s años haciendo esto?, yo ya me quería ir, ya no quería estar aquí, ya me iba, no mam*n, de verdad, ¿qué necesidad?, yo no quiero esto, es el pinch* problema, es que, de verdad, no entiendo ¿cuál es el sentido de todo esto?, yo ya me quería ir y ¿qué pedo?, sale la primera, diciendo lo mismo que la segunda y la segunda lastimándome con una falta total de agradecimiento, una falta total empatía", dijo mientras el volumen de su voz incrementaba cada vez más.El actor desactivó los comentarios del post y, en otro video, publicado poco después, describió las acusaciones a las que se enfrenta como "falsas imputaciones", "" y "sin sentido".Y, aunque el actor está abordando la situación de forma pública y frontal, en "", uno de los programas que etiquetó en el post, sugieren que de la O podría a travesar unaque lo impulsa a actuar de la forma tan desconcertante como lo hace.