Bad Bunny se une a Toy Story 5 como voz de nuevo personaje

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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 26 (EL UNIVERSAL).- Este lunes se estrenó el

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", una de las cintas más esperadas del próximo verano, y junto al adelanto también se reveló una de las sorpresas del elenco:se sumará a la franquicia.A través deconfirmó que el intérprete de "BaILE INolVIDABLE"(Pizza con lentes de sol), un nuevo personaje con forma de rebanada de pizza y lentes oscuros, aunque hasta ahora no se han revelado más detalles sobre su papel dentro de la historia.Elfue bien recibido por losdel cantante, quienes celebraron queforme parte de una de las sagas animadas más populares del cine.Enincluso comenzaron a circulardel artista cuando compartía momentos de infancia y jugaba con sus juguetes, algo que muchos fans retomaron para destacar su llegada alEl adelanto recupera a los personajes clásicos de la franquicia como, quienes volverán a unir fuerzas ante unaEsta vez el enemigo será, unaque buscará alejar a Bonnie de sus juguetes, llevando el conflicto hacia el choque entre la nostalgia y la tecnología.Las imágenes también muestran cambios en, quien aparece concomo que se está quedando calvo y su panza, mientrasprotagoniza algunas de las secuencias de acción montando un caballo real y liderando al equipo en su misión." llegará a las salas de cine el próximo, prometiendo unadonde los juguetes volverán a defender su lugar frente al avance de la tecnología y apelarán nuevamente a la nostalgia "hasta el infinito y más allá".