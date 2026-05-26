El Tricolor se "refuerza" con tres nuevas incorporaciones

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 26 (EL UNIVERSAL).- La

continúa con la

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

que militan en clubes del extranjero, como parte del proceso final de lay el mediocampista, jugadores del Milan y Atlético de Madrid, respectivamente, se integran este martes a laen el Centro de Alto Rendimiento (CAR).Asimismo, lainformó que, del Genoa, se27 de mayo.Los tres elementos del combinado nacional se suman a los trabajos dede cara a losque le restan a laantes de su, frente a Sudáfrica el 11 de junio.Los duelos que le restan a México son frente a las Selecciones de) y(4 de junio), en el Rose Bowl y el estadio Nemesio Díez, respectivamente.Los seleccionados nacionales que ya concentran-Porteros:, Raúl Rangel, Carlos Acevedo-Defensas: Israel Reyes, César Montes,, Mateo Chávez, Jesús Gallardo, Jorge Sánchez-Medios: Edson Álvarez, Orbelín Pineda, Gilberto Mora, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Erik Lira,, Álvaro Fidalgo, Luis Chávez-Delanteros:, Guillermo Martínez, Armando González, Julián Quiñones y Roberto Alvarado.