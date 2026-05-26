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El Tricolor se "refuerza" con tres nuevas incorporaciones

La selección mexicana afrontará partidos amistosos contra Australia y Serbia antes de su debut en el mundial.

Por El Universal

Mayo 26, 2026 04:45 p.m.
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El Tricolor se refuerza con tres nuevas incorporaciones
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      CIUDAD DE MÉXICO, mayo 26 (EL UNIVERSAL).- La

      Selección Mexicana
      continúa con la integración de jugadores

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      que militan en clubes del extranjero, como parte del proceso final de la preparación rumbo a la Copa del Mundo.
      Santiago Giménez y el mediocampista Obed Vargas, jugadores del Milan y Atlético de Madrid, respectivamente, se integran este martes a la concentración Tricolor en el Centro de Alto Rendimiento (CAR).
      Asimismo, la Federación Mexicana de Futbol informó que Johan Vásquez, del Genoa, se incorporará el miércoles 27 de mayo.
      Los tres elementos del combinado nacional se suman a los trabajos de Javier Aguirre de cara a los últimos dos partidos que le restan a la Selección Mexicana antes de su debut en la Copa del Mundo 2026, frente a Sudáfrica el 11 de junio.
      Los duelos que le restan a México son frente a las Selecciones de Australia (30 de mayo) y Serbia (4 de junio), en el Rose Bowl y el estadio Nemesio Díez, respectivamente.
      Los seleccionados nacionales que ya concentran
      -Porteros: Guillermo Ochoa, Raúl Rangel, Carlos Acevedo
      -Defensas: Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez, Mateo Chávez, Jesús Gallardo, Jorge Sánchez
      -Medios: Edson Álvarez, Orbelín Pineda, Gilberto Mora, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Erik Lira, Obed Vargas, Álvaro Fidalgo, Luis Chávez
      -Delanteros: Raúl Jiménez, Santiago Giménez, Guillermo Martínez, Armando González, Julián Quiñones y Roberto Alvarado.

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