Rubén Rocha Moya comparece ante FGR en Culiacán

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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 26 (EL UNIVERSAL).- El gobernador con licencia de Sinaloa,

, informó este martes que

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ante la(FGR), con sede en Culiacán, ante las acusaciones formuladas en Estados Unidos que pesan en su contra por presuntos vínculos con el narcotráfico.En unpublicado en sus, garantizó que respondió cabalmente a las preguntas que le formuló la"Tengo lade acudir a todo llamado que me haga la, en el momento que así lo juzgue necesario", expresó el exfuncionario, quien fueel pasado 29 de abril en el Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos pactos con "Los Chapitos", facción del Cártel de Sinaloa.Según Rocha Moya, atenderá cualquier citatorio porque, dijo, cree en ely tiene confianza plena en el, así como un firme respeto por las instituciones de impartición de justicia.El gobernador con licencia destacó en su publicación que el movimiento de la, del que forma parte, ha saneado y legitimando este, a través de"que profundizan la vida democrática y de justicia de las y los mexicanos"."Con la frente en alto no dejaré de luchar porque la. Inspirado, además, en el liderazgo honesto y de estadista de nuestra Presidenta [] e indiscutible Jefa del Estado Mexicano, que lucha con inteligencia y profundo patriotismo por el absoluto respeto a nuestra, frente a cualquier intento de mancillarla", finalizó su