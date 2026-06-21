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Pato Merlín visita Gol Fest en Parque Naucalli, Naucalpan

El Pato Merlín, embajador del Mundial 2026, participó en actividades futbolísticas en Naucalpan.

Por El Universal

Junio 21, 2026 03:34 p.m.
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Pato Merlín visita Gol Fest en Parque Naucalli, Naucalpan
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      Portando el jersey blanco de la Selección Mexicana de Fútbol, el Pato Merlin, embajador del mundial 2026, visita el Gol Fest en el Parque Naucalli, en Naucalpan.


      Desde su entrada, fue recibido por niños y grandes, quienes se acercaron para saludarlo, tomarse fotografías y acompañarlo.

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      En el lugar se instaló un pequeño corral, donde el Pato Merlín mostró sus habilidades futbolísticas y anotó algunos goles durante una cascarita con su dueño.

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