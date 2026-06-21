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Seguridad

Dos lesionados en accidentes registrados frente al Parque Tangamanga II

Protección Civil atendió a dos lesionados tras colisión contra un poste metálico en avenida Fray Diego.

Por Redacción

Junio 21, 2026 02:43 p.m.
A
Dos lesionados en accidentes registrados frente al Parque Tangamanga II
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      Dos personas resultaron lesionadas en un choque contra un objeto fijo registrado sobre la avenida Fray Diego de la Magdalena, frente al Parque Tangamanga II.

      El reporte se recibió antes de la 01:00 de la mañana, cuando una patrulla de peritos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) se encontraba abanderando un vehículo sedán que había chocado contra un poste metálico de alumbrado público.

      Mientras atendían el incidente, la patrulla fue impactada por una camioneta de transporte de personal, donde la conductora resultó lesionada.

      Paramédicos de Protección Civil atendieron a dos personas lesionadas, mientras que peritos de la SSPC tomaron conocimiento de ambos accidentes.

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