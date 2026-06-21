Messi busca récord de goles y pase de Argentina en Dallas

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Lionel Messi buscará convertirse en el máximo anotador en la historia de la Copa del Mundo y llevar de la mano al actual campeón a los dieciseisavos de final cuando Argentina se vea las caras con Austria el lunes, un día antes de cumplir 39 años.

El astro argentino anotó un hat-trick, su primero en seis mundiales, en la victoria sobre Argelia 3-0 en el debut del Grupo J, igualando al alemán Miroslav Klose como goleador histórico de la competencia con 16 goles.

Una victoria ante los austríacos en Dallas no sólo le puede asegurar la clasificación a la siguiente instancia a la Albiceleste, sino que convertiría a su capitán en el futbolista con más triunfos en la historia de la competencia, una marca que hoy también comparte con Klose (17).

El boleto a dieciseisavos y anotar su nombre nuevamente en los libros de récords un día antes de su cumpleaños serían un bálsamo para Messi cuando atraviesa un delicado momento personal por los problemas de salud de su padre, Jorge.

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Argentina, campeón en 1978, 1986 y 2022, también puede quedar primera de grupo si en el otro partido Argelia vence a Jordania. Esta ubicación es vital para evitar un cruce anticipado en la siguiente fase con España, a priori una de las máximas favoritas.

Messi ya dejó claro que no será un actor de reparto en la Copa del Mundo. Ahora es el turno de que sus compañeros levanten la vara ante un rival que planteará una mayor exigencia física.

"Austria es un equipo durísimo como estamos viendo que son la gran mayoría de los equipos participantes de este Mundial", analizó Pablo Aimar, asistente principal del técnico Lionel Scaloni en una entrevista que concedió al sitio oficial de FIFA. "Con una propuesta diferente que Argelia, quizá con jugadores más físicos, pero va a ser igual de duro".

El equipo de Ralf Rangnick venció 3-1 al debutante Jordania, en su regreso a la máxima competencia desde 1998. Fue además su primer triunfo austriaco en una Copa del Mundo desde 1990.

Busca superar la ronda de grupos por primera vez desde 1982.

"Argentina cuenta con una plantilla repleta de jugadores de primer nivel, más allá de Messi. No es casualidad que sean los vigentes campeones del mundo", analizó el capitán austríaco, David Alaba. "Sin embargo, haremos los deberes, nos prepararemos lo mejor posible y lo daremos todo para conseguir un buen resultado".

Argentina no podrá disponer de su lateral derecho Gonzalo Montiel por una dolencia muscular. Nahuel Molina tomará su lugar en lo que probablemente sea la única variante en su once titular respecto a su presentación.

JORDANIA-ARGELIA en San Francisco

Con la pesada carga de un estreno fallido, ninguno de los dos puede darse el lujo de dejar puntos por el camino.

Argelia se quedó con la sensación de que tuvo al último campeón contra las cuerdas, pero la aparición fulminante de Messi terminó de opacar su regreso a un Mundial después de 12 años.

Jordania, en tanto, no logró su objetivo de ganar en su primera aparición absoluta, en gran medida porque no tuvo la misma solidez defensiva que la llevó a superar la eliminatoria asiática.

El que pierda se despide.

FRANCIA-IRAQ en Filadelfia

Tras una previa llena de controversias, Kylian Mbappé anotó dos goles en la victoria de Francia 3-1 ante Senegal y aumentó a 14 su cosecha de goles en tres ediciones del certamen, apenas dos por detrás de Messi y Klose en la tabla de artilleros históricos.

Lanzado a la carrera por la Bota de Oro contra el astro argentino, el goleador del Real Madrid buscará llevar al dos veces monarca mundial (1998 y 2018) a la ronda de eliminación directa con un triunfo sobre Iraq en duelo por el Grupo I.

El recital de Mbappé —el primer gol gracias a una asistencia endemoniada de Michel Olise, quien ha abandonado la banda derecha para reconvertirse en enganche— no implica que la abundancia ofensiva de Le Bleus haya funcionado a la perfección.

Por ello, el técnico Didier Deschamps planea insertar a Bradley Barcola en lugar de Désiré Doué para completar una ofensiva que aguarda por el despertar del Balón de Oro Ousmane Dembélé, de paso intranscendente contra los africanos.

Los 'Leones de Mesopotamia' cayeron 4-1 ante Noruega, líder del grupo, tras un buen comienzo, y ahora deberán jugarse el todo por el todo ante los vigentes subcampeones mundiales.

NORUEGA-SENEGAL en Nueva York

Erling Haaland se presentó en su primer Mundial con dos goles en la victoria de los noruegos en su regreso a la máxima competencia desde Francia 1998.

El artillero del Manchester City buscará mantener la pólvora encendida para guiar a su selección a la próxima instancia ante la potencia africana.

Los escandinavos lideran el sector gracias a una mejor diferencia de gol respecto a Francia. De mantenerse al frente, se medirían a su vecino Suecia, hoy tercero del Grupo F, en los dieciseisavos de final.