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Camerino

Luis de Alba sufre accidente y es hospitalizado con hematomas

El comediante fue trasladado al hospital tras caída en su hogar que le causó hematomas en la cara.

Por El Universal

Junio 21, 2026 03:30 p.m.
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Luis de Alba sufre accidente y es hospitalizado con hematomas
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      Luis de Alba alarmó con el video que compartió en redes sociales pues, en él, luce con el rostro amoratado, esto debido a una caída que sufrió en su hogar y, después de que circulara que su estado de salud era grave, el actor aclara que, dentro de lo que cabe, se encuentra bien.


      Fue a través de su cuenta de TikTok, en donde es muy activo, que el comediante compartió un video, grabado desde el hospital, al que fue trasladado, por sus familiares, luego de la fuerte caída que le produjo los hematomas que ahora tiene en la región frontal y en la región temporal del rostro, es decir alrededor de la frente, los ojos y los pómulos.

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      Para dar a conocer la información, De Alba recurrió a su buen sentido del humor.
      "Hola, jajaja. ¿Qué dijeron?, ¿es ese.. Ricky Martin?, para nada, soy el ´Pirruration", expresó.
      Y aunque, por cómo luce su rostro, podría pensarse que su caída le provocó secuelas de alta gravedad, el actor explicó que, en realidad, el impacto no generó ninguna lesión que amerite más cuidados que estar a la espera de que los golpes que se dio en la cara se desinflamen.
      "Saludándolos con cariño y, estoy haciendo esto, pa´que sepan todos los fans de Luis de Alba, "el Pirruris" que tuve un accidente, entonces, me trajeron al hospital donde estoy ahorita, pero, afortunadamente, no me pasó nada más que golpes".
      Sin precisar cómo pudo llegar a circular a medios y sitios web, la información de que se había caído, negó que los rumores que afirmaban que estaba en un severo estado fueran ciertos.
      "Pero es que ya me andaban hasta matando, ´que está gravísimo´, no es cierto, estoy perfecto y listo para poder tener tiempo de estar con ustedes mucho tiempo más, contándoles chistes, anécdotas, en lo que se me va desapareciendo esto", precisó.
      Remató su video con humor, al afirmar que sacaría provecho del incidente y los moretones de su rostro, para cambiarse el nombre artístico a "el Mapache atómico".

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