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Toy Story 5: ¿tiene escenas post créditos?

La película aborda la relación entre niños y tecnología con la tableta Lilypad.

Por El Universal

Junio 21, 2026 03:41 p.m.
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Toy Story 5: ¿tiene escenas post créditos?
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      Luego de siete años de espera Woody, Buzz, Jessie y todos los juguetes regresan a la pantalla grande para enfrentar su siguiente aventura en la que el principal enemigo es la tecnología.


      En esta nueva producción de Disney y Pixar Animation Studios los icónicos personajes de la saga tendrán el reto de navegar y moderar la relación entre los niños y la tecnología, luego de que Bonnie recibe una tableta inteligente llamada "Lilypad".

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      Entre enseñanzas sobre cómo los dispositivos pueden impactar nuestra habilidad de imaginar y desarrollarnos con otras personas, la película también deja un poderoso mensaje de que el tiempo pasa, la vida cambia, todos crecemos y debemos dejar cosas atrás en el camino, sin embargo, aunque esto pueda generar una sensación agridulce, no es necesariamente malo.
      Esta nota no tiene ningún spoiler de la película Toy Story 5.
      ¡Sí, Toy Story 5 tiene dos escenas post créditos! Por ello te recomendamos esperar pacientemente hasta el final de todos los agradecimientos y reconocimientos a las personas que participaron en la creación de la película.
      La primera escena aparece a la mitad de los créditos, justo cuando termina de sonar "I Knew It, I Knew You", la canción que Taylor Swift compuso para este largometraje. La segunda escena se puede ver una vez que terminan todos los créditos y la pantalla va hacia un negro total.
      Ambas secuencias funcionan como un complemento a la historia narrada, un tipo de agregado agradable y no como un elemento sorpresa o implementador de intriga. Son simplemente escenas que ayudan a entender mejor lo que sucedió después del final, así que no te preocupes si no puedes quedarte a verlas.

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