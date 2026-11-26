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Aunque ha trabajado en Hollywood y protagonizado cintas importantes, Ana de la Reguera confesó que anda corta de dinero y espera con ansias su próximo cheque, pues dedicarse al cine también implica enfrentar temporadas de vacas flacas.

"Desafortunadamente sí tengo poco dinero en mi cuenta, la verdad, soy sincera, estoy esperando a que llegue en enero el próximo cheque, porque el actor sí vive de sus ahorros", reveló.

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La actriz, de 49 años, decidió apostar por el cine cuando tenía una carrera prometedora en la tele. Tras participar en producciones como "Ladies' Night" y "Nacho Libre", se abrió camino en Hollywood, aunque reconoce que la industria no siempre ofrece estabilidad económica."Siempre hay inestabilidad en él", comentó sobre el cine, aunque no se arrepiente de su decisión.Ana estrena "Doce lunas", película que filmó hace dos años y por la que apenas recibirá su pago como productora."Hacer una película toma años, mucho esfuerzo, no hay paga buena si es independiente, hay sacrificios y soledad, pero el trabajo se queda ahí", explicó.En la cinta interpreta a una arquitecta que cae en el alcohol y las drogas. Para algunas escenas, rodadas en la colonia Guerrero y cerca del Metro Hidalgo, se caracterizó como una indigente, al grado de que incluso le ofrecieron droga."La gente no me reconoció jamás, incluso en el Zócalo y eso era buenísimo", recordó la veracruzana.