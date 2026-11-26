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Para celebrar el Día de Acción de Gracias, la NFL presenta hoy un "menú de tres tiempos" imperdible, con un par de juegos divisionales y otro que enfrenta a dos de los grandes candidatos al título.

El platillo fuerte es el que protagonizarán los Chiefs (8-2) y los Bills (9-1), en el estadio Highmark. Hasta ahora, Patrick Mahomes y Josh Allen se han visto la cara 10 veces en sus carreras, y aunque el quarterback de Buffalo lleva ventaja en temporada regular (5-1), el dos veces Jugador Más Valioso suele imponerse en los partidos definitorios (4-0).

Mahomes viene de firmar una actuación impecable contra los Cardinals de Arizona, luego de completar 27 de 39 pases, para 324 yardas y tres touchdowns.

Buffalo logró su sexta victoria consecutiva, al derrotar a los Dolphins de Miami, en una jornada en la que Josh Allen lanzó para 304 yardas, con un touchdown.

Para abrir el apetito, el Día de Acción de Gracias presenta el duelo divisional entre dos equipos que llegan con marca de ocho victorias y dos derrotas. Los Bears de Chicago visitarán a los Lions en Detroit, con la cima del Norte en la Conferencia Nacional en juego.

En su más reciente partido, Caleb Williams lanzó para 181 yardas y dos touchdowns, mientras que Jared Golf registró 279 yardas y dos pases de anotación.

Después, en el estadio AT&T, los Cowboys de Dallas (5-6) reciben a los Eagles de Filadelfia (3-7), en otro duelo divisional de la Nacional; ambos, obligados a ganar.

Los de la Estrella Solitaria, que cumplen 60 años de tradición jugando este día, vienen motivados luego de aplastar a los Titans de Tennessee, en una tarde en la que Dak Prescott lanzó para 325 yardas y cuatro pases de anotación, sin intercepciones ni capturas.

Para celebrar el Día de Acción de Gracias, estos tres partidos son garantía de espectáculo y un sinfín de emociones.

Dato

· 6 décadas cumplen los Cowboys de Dallas como anfitriones en un partido del Día de Acción de Gracias.