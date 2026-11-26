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0001Galilea Montijo habló sobre la liberación de Inés Gómez Mont unas horas después de que se confirmara que la exconductora quedó en libertad en Estados Unidos.

Montijo explicó que desconoce los detalles del proceso que enfrenta su amiga. "No puedo hablar de nada, porque no sé nada", dijo la conductora del programa "Hoy".

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No obstante, cuando los reporteros le preguntaron si le gustaría comunicarse nuevamente con su amiga, la tapatía respondió: "Pues siempre, con las amigas siempre".Con esta respuesta, la también modelo dejó ver que mantiene la disposición de retomar el contacto con Gómez Mont, aunque no confirmó que ya hayan hablado.Por otra parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que México presentará una nota diplomática ante Interpol y el gobierno de Estados Unidos por el retiro de la ficha roja contra Inés Gómez Mont, quien habría sido deportada a España pese a que aún enfrenta tres órdenes de aprehensión vigentes en territorio mexicano.El DatoClaudia Sheinbaum planteó que el gobierno mexicano busca conocer por qué Interpol dejó sin efecto la alerta internacional.