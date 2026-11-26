Partidos clave en triple cartelera de l NFL por Día de Acción de Gracias
Chicago Bears, Detroit Lions, Eagles, Cowboys, Chiefs y Bills protagonizan duelos con gran rivalidad
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La celebración de Acción de Gracias regresa para paralizar a los seguidores de la NFL con una triple cartelera perteneciente a la Semana 12.
Este jueves de fiesta en Estados Unidos promete emociones fuertes al incluir duelos directos dentro de la misma división, además de poner frente a frente a algunas de las franquicias más competitivas y con mayor rivalidad en las conferencias Americana y Nacional.
Duelos divisionales y rivalidades en la jornada
El telón de esta jornada especial se abrirá al mediodía con la visita de los Chicago Bears a la casa de los Detroit Lions, en un clásico choque de la División Norte de la NFC. Más tarde, la atención se trasladará a Texas para el duelo entre los Philadelphia Eagles y los Dallas Cowboys, dos eternos rivales de la NFC.
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Partido decisivo entre Chiefs y Bills
Para el cierre nocturno de la actividad, la liga ha reservado un enfrentamiento de poder a poder entre los Kansas City Chiefs y los Buffalo Bills. Este choque de pesos pesados de la Conferencia Americana no solo representa uno de los duelos más atractivos de todo el calendario actual, sino que también resulta clave en la pelea directa por el liderato y el sembrado número uno rumbo a la postemporada.
HORARIOS Y CANALES PARA VER LA CARTELERA DE HOY EN LA NFL
Chicago Bears vs. Detroit Lions
Hora: 12:00 PM
Canales: FOX y NFL Game Pass.
Philadelphia Eagles vs. Dallas Cowboys
Hora: 3:30 PM
Canales: Canal 5 (TV abierta), FOX y NFL Game Pass.
Kansas City Chiefs vs. Buffalo Bills
Hora: 7:20 PM
Canales: FOX y NFL Game Pass.
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