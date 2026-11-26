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Ricky Martin aseguró que no es estricto con sus hijos, Mateo, Valentino, Lucía y Renn; pero que ellos conozcan y conserven la cultura puertorriqueña es una parte fundamental de su educación.

Aunque crecen lejos de la isla, el cantante procura que en casa el español sea el idioma principal y que las tradiciones, los sabores y las costumbres de su país formen parte de su vida cotidiana.

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"Mi casa, sabes que todo el mundo habla español. En mi casa la cultura es muy importante. Y mi nena, pues está yendo a un colegio donde no hay mucho latino, pero ella habla español", comentó durante una entrevista con Enrique Santos Show, de "iHeartLatino".Explicó que sus hijos no sólo hablan español, también reconocen con orgullo su identidad puertorriqueña. Para él, mantener ese vínculo es importante porque su familia vive fuera de sus países de origen."Y ella, su orgullo. Los dos nenes, Ren, el chiquito, y Lucía, los dos hablan español. Y los dos llegan diciendo: 'Somos puertorriqueños'. Mitad de Siria y mitad puertorriqueño".Dejó claro que transmitirles su cultura va mucho más allá de enseñarles un idioma. También quiere que conozcan las celebraciones y la gastronomía que forman parte de la vida en Puerto Rico.Martin habló de algunas de las tradiciones familiares que mantienen en Navidad. Una de ellas tiene un significado especial para él, pues comparte cumpleaños con su hija Lucía, ambos nacieron el 24 de diciembre.El DatoEs papá de Matteo y Valentino, nacidos en agosto de 2008; Lucía, quien llegó al mundo el 24 de diciembre de 2018, y Renn en 2019.