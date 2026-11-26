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Francisco Javier "N", de 23 años, vocalista de la agrupación musical Doble Blindaje, resultó gravemente herido tras ser atacado a balazos durante una presentación en la inauguración de un establecimiento comercial en la colonia Unión de Ladrilleros, al norte de Hermosillo.

Detalles confirmados

La agresión ocurrió poco después de las 21:00 horas del miércoles 25 de noviembre, en el cruce de las calles República de Panamá y Ramón Corona, cuando el joven participaba en un evento musical con motivo de la apertura de un negocio.

De acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora, la víctima recibió siete heridas producidas por proyectiles de arma de fuego en distintas partes del cuerpo, por lo que fue trasladada a un hospital, donde permanece bajo atención médica.

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En el sitio del ataque, personal de Servicios Periciales recolectó 11 casquillos calibre 9 milímetros.

Acciones de la autoridad

Tras la agresión se activó el Código Rojo y se desplegó un operativo de corporaciones de seguridad para localizar a los responsables, quienes, según versiones de testigos, habrían disparado contra el cantante y escapado a pie.

La Fiscalía estatal informó que una de las líneas de investigación contempla que el ataque pudiera estar relacionado con el contenido de las interpretaciones musicales del joven, cuyo repertorio está dedicado principalmente a una agrupación criminal generadora de violencia en la región.

La indagatoria también considera la posible participación de un grupo criminal rival de aquel al que hacen referencia sus canciones.

La Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y Servicios Periciales realizan las diligencias para esclarecer los hechos, establecer el móvil de la agresión e identificar a quienes participaron en el ataque.

Hasta ahora, la autoridad no ha informado sobre detenciones ni ha establecido públicamente si la agresión fue una represalia directa por las interpretaciones del vocalista.