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El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) revisar y, de no encontrar alguna causal de improcedencia, admitir la denuncia presentada por la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, contra la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, por presunta violencia política contra las mujeres en razón de género.

Por unanimidad, la Sala Superior revocó la determinación de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, que previamente había desechado la queja al considerar que no tenía competencia para conocer del asunto, debido a que Montiel no ocupa un cargo de elección popular ni es candidata a alguno.

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Sin embargo, los magistrados consideraron que la autoridad electoral omitió analizar que las expresiones de la gobernadora están relacionadas con las funciones de Montiel como dirigente nacional de un partido político y que podrían afectar sus derechos político-electorales, así como la participación de Morena en el proceso electoral 2026-2027.El proyecto de sentencia, elaborado por el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, establece que el INE también deberá pronunciarse sobre las medidas cautelares solicitadas por Montiel Reyes, como retirar la transmisión de los dichos de la panista y prohibirle este vuelva a pronunciarlos.Los señalamientos de Maru CamposLa controversia entre ambas escaló a finales de octubre, luego de que la gobernadora de Chihuahua realizara diversas declaraciones en medios de comunicación en las que vinculó a Ariadna Montiel con organizaciones criminales que operan en la Chihuahua.Durante una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, el 23 de octubre, Campos fue cuestionada sobre los presuntos nexos de la dirigente morenista con el Cártel de Sinaloa. En respuesta, aseguró que Montiel tenía un acuerdo con esa organización criminal desde 2021.La mandataria estatal sostuvo que la entonces funcionaria federal habría acudido a la región de Guadalupe y Calvo, en la Sierra Tarahumara, para negociar con integrantes de grupos delictivos y ofrecerles que el Gobierno federal no intervendría en esa zona, a cambio de respaldo político y electoral para Morena en los comicios de 2021 y 2024.En otras declaraciones, Campos calificó a Morena como un "narcopartido" y aseguró que no permitiría la llegada de candidaturas vinculadas con el narcotráfico a Chihuahua rumbo a las elecciones de 2027.Ariadna Montiel anunció acciones legalesEl 27 de octubre, la presidenta nacional de Morena anunció que emprendería acciones legales contra la gobernadora por daño moral, calumnias y violencia política contra las mujeres en razón de género.Montiel sostuvo que las declaraciones de Campos buscaban desacreditarla políticamente y afectar su desempeño al frente de Morena, además de perjudicar la imagen del partido de cara a las próximas elecciones.La queja llegó al INE, pero la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral determinó inicialmente que no podía atenderla, bajo el argumento de que no existía una afectación directa a derechos político-electorales, pues Ariadna Montiel no es candidata ni ocupa un cargo de elección popular.La dirigente impugnó esa determinación ante el Tribunal Electoral, que finalmente consideró que su calidad de presidenta nacional de Morena sí debe tomarse en cuenta para analizar la posible afectación a sus derechos políticos.