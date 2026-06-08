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Camerino

Testigo protegido busca reivindicarse con Paola Durante

Un testigo protegido expresa arrepentimiento tras años de silencio en el caso Paco Stanley.

Por El Universal

Junio 08, 2026 01:35 p.m.
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Testigo protegido busca reivindicarse con Paola Durante
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      La conductora de televisión

      Paola Durante
      ya vio

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      "Testigos: la verdad tiene voz", el nuevo documental que habla de los hechos que rodearon la muerte de Paco Stanley y, satisfecha, la conductora espera que, con lo que se dice en la producción de Juan Carlos Uribe, las personas dejen de señalarla como una posible culpable del homicidio cuando, desde 2001, fue absuelta.
      Durante fue entrevistada por el programa "Venga la alegría", matutino al que reveló que ya vio el documental de Reellee TV, en el que dos exagentes judiciales y, exguardaespaldas de narcotraficantes, Jorge Antonio Godoy López y René López, habla de lo que fueron testigos en esa época.
      Para la conductora representa un punto de inflexión en su vida, ya que, a pesar de que, desde hace 25 años, fue liberada y absuelta, de los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio, por mucho tiempo, ha enfrentado acusaciones injustas.
      "Espero que, con esto, la gente, ya se quede tranquila y ya se dé cuenta de que, sí, cometieron una gran injusticia con nosotros porque, la cárcel no sólo es adento, es afuera, nosotros lo vivimos en persona, que te digan ´eres una asesina´o ´ahí va la asesina de´, eso es horrible".
      Tras las secuelas emocionales que, para Durante, supuso estar expuesta frente al escrutinio público, por décadas, lo que limitó sus oportunidades de trabajo y una reintegración a la sociedad justa, cuenta que, hasta la fecha, cuenta con apoyo de profesionales para gestionar su salud mental.
      "Eso nunca lo voy a poder olvidar, me costó mucho trabajo superar todo eso, sentí que no valía, entonces, sí he tenido muchos episodios en mi vida en los que, me vuelvo a caer, me vuelvo a levantar y estoy siempre con psiquiatras, con psicólogos, con medicamentos porque es difícil", expresó.
      También reveló que uno de los testigos protegidos -God, que participaron en el documental, buscó para expresarle su arrepentimiento, después de callar por tantos años.
      "Él me mandó un audio, de que estaba muy apenado conmigo, que se sentía muy mal por no haberlo dicho antes, pero que él no podía, que él había sido amenazado y lo entiendo", remató.

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