Testigo protegido busca reivindicarse con Paola Durante

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La conductora de televisión

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", el nuevo documental que habla de los hechos que rodearon la muerte de Paco Stanley y, satisfecha, la conductora espera que, con lo que se dice en la producción de Juan Carlos Uribe, las personas dejen de señalarla como una posible culpable del homicidio cuando, desde 2001, fueDurante fuepor el programa "", matutino al que reveló que yael documental de Reellee TV, en el que dosy, exguardaespaldas de narcotraficantes, Jorge Antonio Godoy López y René López, habla de lo que fueron testigos en esa época.Para la conductora representa unen su vida, ya que, a pesar de que, desde hace 25 años, fue liberada y, de los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio, por mucho tiempo, ha enfrentado"Espero que, con esto, la gente, ya se quede tranquila y ya se dé cuenta de que, sí, cometieron unacon nosotros porque,no sólo es adento, es afuera, nosotros lo vivimos en persona, que te digan ´´o ´ahí va la asesina de´, eso es horrible".Tras lasque, para Durante, supuso estar expuesta frente al escrutinio público, por décadas, lo que limitó sus oportunidades de trabajo y una reintegración a la sociedad justa, cuenta que, hasta la fecha, cuenta conpara gestionar su"Eso nunca lo voy a poder olvidar, me costó mucho trabajo superar todo eso, sentí que no valía, entonces, sí he tenido muchosen mi vida en los que, me vuelvo a caer, me vuelvo a levantar y estoy siempre con, con, con medicamentos porque es difícil", expresó.También reveló que uno de los-God, que participaron en el documental, buscó para expresarle su, después de callar por tantos años."Él me mandó un audio, de que estaba muy apenado conmigo, que se sentía muy mal por no haberlo dicho antes, pero que él no podía, que él había sidoy lo entiendo", remató.