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Masad Altamimi expresa interés por Andrea en La casa de los famosos

Andrea reaccionó con cautela ante las declaraciones de Masad Altamimi y consideró que podrían ser estrategia.

Por El Universal

Agosto 04, 2026 10:10 a.m.
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Masad Altamimi expresa interés por Andrea en La casa de los famosos
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      Dentro de "La casa de los famosos México", Masad Altamimi le dijo a Cynthia Klitbo que Andrea de verdad le gustaba, lamentó que estuviera "ocupada" con novio, pero se apuntó para que lo llame si llega a terminar su relación.


      "Me gusta esta chica de verdad", expresó; agregó que le "la quiere mucho" y que es una mujer inteligente.

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      Andrea fue cuestionada sobre esta insistencia de Masad por ella dentro de la casa, a lo que la conductora reaccionó incrédula, dijo que obvio no puede estar enamorado porque no la conoce, y más bien piensa que puede tratarse de una estrategia.
      "¡Cuál enamorado!, uno no se enamora si no conoce a la gente, en realidad es muy lindo, yo creo que hasta ha de ser una estrategia o algo para decir cosas, no tengo la menor ni idea", dijo en entrevista con Edén Dorantes.
      Andrea insistió en que no sabe por qué dice Masad esas cosas sobre ella, pero lo agrade.
      "Qué lindo lo que dice y ya, fin".
      Considera que lo que dijo de ella es para dar polémica, lo agradece mucho y considera muy amable sus comentarios.
      "Que alguien diga cosas lindas de ti siempre se agradece".
      Reiteró que posiblemente los dichos de Altamimi son parte de una estrategia pero sea lo que sea reconoce que cuando alguien hable bien de ti, es lindo y se agradece.
      "Está siendo amable, está siendo lindo; no me puede amar si no me conoce, pero lo agradezco", dijo un tanto sonrojada.
      Se sabe que Masad Altamimi se mudó formalmente a México a finales de 2023. Inicialmente llegó por motivos amorosos, pero consolidó su estancia por oportunidades de negocio y su carrera digital.

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