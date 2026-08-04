Sheinbaum pide evitar término escuelas militarizadas: no hay vínculo militar

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que las llamadas "escuelas militarizadas" no tienen ninguna relación con el Ejército o la Marina, por lo que consideró incorrecto seguir utilizando esa denominación, al abordar la discusión sobre este modelo educativo tras la muerte de una alumna en una academia privada de disciplina militar en Tamaulipas.

Durante su conferencia matutina, la mandataria fue consultada sobre la continuidad de este tipo de planteles en Guanajuato. En respuesta, señaló que será la gobernadora de la entidad quien deba abordar el tema con el secretario de Educación Pública.

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"No creo que deba llamarse escuela militarizada", sostuvo Sheinbaum, al insistir en que ese concepto genera la percepción equivocada de que existe una participación o influencia de las Fuerzas Armadas en esos centros educativos.Explicó que, como ya lo ha señalado anteriormente el secretario de la Defensa Nacional, estos planteles no dependen ni están vinculados con el Ejército o la Secretaría de Marina."Las escuelas militarizadas, primero, está mal seguir utilizando escuela militarizada, porque no tiene nada que ver con el Ejército o con la Marina. Hace ya tiempo que, como lo explicó aquí el general secretario, que no tienen nada que ver con ellos. Entonces, hablar de escuela militarizada nos lleva a pensar que hay alguna influencia de las Fuerzas Armadas en las escuelas y no", expresó.La Presidenta también puso sobre la mesa el debate sobre los métodos disciplinarios que se aplican en este tipo de instituciones, particularmente después del caso ocurrido en Tamaulipas, donde una estudiante perdió la vida durante actividades en una academia privada de disciplina militar.Señaló que es necesario analizar hasta qué punto un esquema de disciplina de corte militar en escuelas de educación básica puede derivar en abusos contra niñas y niños."¿Hasta qué punto la disciplina militar en una escuela primaria o secundaria puede llevar al abuso, como fue el caso de Tamaulipas? Porque es a partir de ahí que se toma la decisión por parte de la Secretaría de Educación Pública", indicó.Sheinbaum enfatizó que cualquier modelo educativo debe garantizar el respeto irrestricto a los derechos de la niñez y rechazó que la disciplina pueda ejercerse mediante violencia o maltrato."El tema de la disciplina, los límites para las niñas y para los niños, tiene que estar en el marco en donde no hay abuso y no hay violencia contra las niñas y los niños, porque hay que defender el derecho máximo de la niñez", afirmó.Finalmente, recordó que corresponde a la Secretaría de Educación Pública establecer los lineamientos en la materia y reiteró que las decisiones deben apegarse al marco legal vigente para proteger a las y los estudiantes.