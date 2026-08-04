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Leagues Cup 2026 inicia con partidos en México y EU

Inter Miami recibirá al Atlético de San Luis el miércoles

Por El Universal

Agosto 04, 2026 09:36 a.m.
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Leagues Cup 2026 inicia con partidos en México y EU
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      Ya todo está listo para una nueva edición de la Leagues Cup, torneo que junta a los equipos de la Liga MX y la MLS para medir fuerzas y saber quién es el mejor de la región.

      Equipos mexicanos buscan avanzar

      Con toda la intención de sacudirse el dominio estadounidense, los clubes de México quieren clasificar a la ronda de eliminación directa, algo que ha sido complejo en las últimas tres ediciones, las cuales las han ganado los del país vecino.

      A diferencia de otras ocasiones, en este 2026 habrá un par de juegos en territorio mexicano, todos serán en la fase de grupos y no de eliminación, pero eso abre la puerta a que, posiblemente, en un futuro haya más encuentros en el país.

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      Horarios y canales para ver la Jornada 1

      Este martes 4 de agosto arranca la primera fase del certamen que se extiende hasta el 13 del mismo mes. La final se jugará hasta el 6 de septiembre.

      Horarios y canales para ver la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026

      Martes 4 de agosto

      · Cincinnati vs Pachuca | 17:45 horas | Apple TV

      · Columbus Crew vs Atlas | 17:45 horas | Apple TV

      · Charlotte vs Pumas | 18:00 horas | Apple TV

      · Minnessota United vs FC Juárez | 18:30 horas | Apple TV

      · Tigres vs Salt Lake | 20:00 horas | Apple TV

      · Vancouver vs Atlante | 20:30 horas | Apple TV

      Miércoles 5 de agosto

      · Inter Miami vs Atlético de San Luis | 17:30 horas | Apple TV

      · Monterrey vs Orlando | 17:30 horas | Apple TV

      · Nashville vs León | 18:30 horas | Apple TV

      · Dallas vs Querétaro | 18:30 horas | Apple TV

      · Toluca vs Seattle Sounders | 20:00 horas | Apple TV/Imagen TV (Canal 3.1)

      · LAFC vs Chivas | 20:30 horas | Apple TV

      Jueves 6 de agosto

      · New York City vs Santos | 17:30 horas | Apple TV

      · Cruz Azul vs Pihiladelphia Union | 18:00 horas | Apple TV

      · Chicago vs Necaxa | 18:30 horas | Apple TV

      · Austin vs Xolos | 19:00 horas | Apple TV

      · América vs San Diego | 20:00 horas | Apple TV, Canal 9, TUDN e Imagen TV

      · Portland Timbers vs Puebla | 20:30 horas | Apple TV

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