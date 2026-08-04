SAT subastará acciones de Codere por adeudo fiscal

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Tras un largo litigio por adeudos fiscales, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) subastará parte del grupo español que opera casinos en México, Codere.

Se trata de una proporción accionaria que tiene en el capital de su subsidiaria Impulsora de Centros de Entretenimiento de las Américas (ICELA) que gestiona casinos y el Hipódromo de las Américas.

Se estima que la subasta, que se realizará el 11 y 18 de agosto, incluye únicamente a casinos cuyos activos equivalen a mil 900 millones de pesos.

Así lo confirmó, el Administrador General de Recaudación del SAT, Gari Flores.

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En entrevista en radio Fórmula, dijo que el remate será de las acciones de una de las empresas de Codere que opera en nuestro país.

Lo anterior, explicó, derivado de un adeudo fiscal que data del 2008 que el SAT identificó a través de una auditoría fiscal por mil 900 millones de pesos, que quedó firme tras un proceso jurídico.

¿Qué declaró el SAT sobre la subasta?

Recordó que en mayo de 2025 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó darle la razón al SAT.

"No es que el SAT haya realizado algún tipo de embargo; cuando el contribuyente está obligado a garantizar un crédito y así lo hace de manera voluntaria ofreció las acciones de una subsidiaria por 650 millones de acciones", esgrimió.

Refirió que cuando el crédito o adeudo queda firme, el SAT tiene la garantía que ofreció el contribuyente y la usa para ejecutarla; y fueron esas acciones de una empresa subsidiaria de Codere.

Gari Flores comentó que eso se revisó con la empresa y está de acuerdo en ejecutar dicha garantía.

En la plataforma del SAT se visualizan 99 títulos de valor correspondientes a 652 millones 477 mil 416 acciones de propiedad, las cuales corresponden a la empresa Impulsora de Centros de Entretenimiento de las Américas S.A.P.I. de C.V.

El capital social corresponde a la ICELA que opera filiales dedicadas a centros de espectáculos, recintos de exhibición, juegos y apuestas deportivas como Sport Books y Yaks, Hipódromos de las Américas, Citibanamex Center y Granja las Américas.

De los cuales el 15.2% del capital social de ICELA corresponde a Corporación Interamericana de Entretenimiento S.A.B. de C.V. y el 84.8% corresponde a Codere, S.A.