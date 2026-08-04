Andrés Calamaro anuncia gira por México en noviembre

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Ciudad de México, 4 ago (EFE).- El cantautor argentino Andrés Calamaro anunció este martes su regreso a México con su gira internacional 'Calamaro Como Cantor', que llegará a tres distintas ciudades del territorio mexicano durante el mes de noviembre.

Gira internacional de Andrés Calamaro en México

La promotora de conciertos Ocesa informó en un comunicado que el intérprete de 'Flaca' arrancará con un concierto el 9 de noviembre en el Escenario GNP Seguros del norteño Monterrey para continuar el 11 del mismo mes en el Teatro Diana de Guadalajara (oeste).

La última presentación será el 13 de noviembre en el Pepsi Center de Ciudad de México, donde el artista promete "un viaje sonoro que repasa más de cuatro décadas de éxitos" que han marcado la música en español desde la publicación de su álbum debut, Hotel Calamaro (1984).

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Relevancia y legado musical de Andrés Calamaro

Para el multinstrumentista la actual gira ha sido una oportunidad para que generaciones de todas las edades revivan temas emblemáticos de la década de finales de los noventa, como 'Mil horas' (1983), 'Loco' (1997) o 'Te quiero igual' (1999), algunas de estas fueron un parteaguas del rock en América Latina.

La preventa iniciará el 6 de agosto, mientras que el resto del público podrá adquirir sus boletos un día después.

Calamaro visitó México por última vez en 2023, cuando presentó su disco 'Dios los Cría', que reúne destacadas colaboraciones con figuras de la música en español, entre ellas las de las mexicanas Lila Downs, con quien interpreta 'Estadio Azteca', o Julieta Venegas, con quien canta 'Pasemos a otro tema'.

Tres años después el cantante regresará a México para celebrar una trayectoria de más de cuatro décadas, reconocida con seis premios Latin Grammy.