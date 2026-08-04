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Shakira recibe en Miami a Ghetto Kids tras final del Mundial

La artista colombiana pasó varios días con el grupo ugandés Ghetto Kids, quienes bailaron en la final del Mundial en EE.UU.

Por EFE

Agosto 04, 2026 06:57 p.m.
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Shakira recibe en Miami a Ghetto Kids tras final del Mundial
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      Miami (EE.UU.), 4 ago (EFE).- Shakira pasó unos días de descanso en su casa de Miami con los niños del grupo ugandés Ghetto Kids, que bailaron con ella en el medio tiempo de la final del Mundial de fútbol en Estados Unidos, y les dedicó este lunes un mensaje de despedida en las redes sociales.

      Shakira comparte mensaje emotivo tras convivencia con Ghetto Kids

      "Estos últimos días han estado llenos de un amor inexplicable", escribió la artista colombiana junto con varias imágenes de la convivencia, en la que participaron familiares y amigos y en la que llevó a los niños por "primera vez" a la playa.

      Ghetto Kids es un grupo de danza de Kampala, capital de Uganda, integrado por niños y adolescentes, muchos de ellos huérfanos o provenientes de entornos vulnerables.

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      Impacto y reconocimiento del grupo Ghetto Kids en el Mundial

      Shakira los incorporó a sus videos de 'Dai Dai', la canción oficial del torneo, y compartió escenario con ellos en la final después de que sus coreografías se hicieran virales en redes sociales.

      "Fue muy duro decirles adiós, porque saben dar y recibir amor de una manera que nunca antes había visto", escribió la cantante, que dijo haber visto en esos días "el milagro" que ocurre cuando "bajamos la guardia".

      "Aunque sean de otro continente, vivan en una cultura diferente y hablen otro idioma, ahora los quiero como si fueran hijos míos", añadió la artista, que aprovechó para lanzar un mensaje sobre la infancia: "Todos los niños del mundo deberían ser tratados y amados como los propios".

      "Los niños llegan a este mundo a través de sus madres y padres, pero son responsabilidad de todos y nos pertenecen a todos", escribió.

      La cantante se despidió nombrando uno a uno a los ocho integrantes del grupo que la acompañaron: Ivan, Ricky, Joseph, Brighton, Kesha, Jojo, Ciara y Ketra. "Gracias por ser exactamente quienes son y por enseñarnos las lecciones más valiosas sobre la vida y nuestro propósito en ella", les dijo.

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