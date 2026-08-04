logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

La primera torre residencial de The Park

Fotogalería

La primera torre residencial de The Park

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Embajador de México se reúne con familia de Lorenzo Salgado en Texas

Lorenzo Salgado, migrante mexicano con más de 30 años en EE.UU., fue baleado por agentes migratorios en Texas.

Por EFE

Agosto 04, 2026 06:58 p.m.
A
Embajador de México se reúne con familia de Lorenzo Salgado en Texas
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Washington, 4 ago (EFE).- El embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri, se reunirá este miércoles con la familia de Lorenzo Salgado, un migrante mexicano que murió tiroteado por agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) durante un operativo.

      Reunión del embajador con la familia de Lorenzo Salgado

      El encuentro entre el representante de México y la familia se producirá en Texas, donde residía Salgado, informaron este martes a EFE fuentes diplomáticas.

      Lorenzo Salgado, un trabajador de la construcción que llevaba más de tres décadas en Estados Unidos, falleció el pasado 7 de julo a los 56 años tras ser baleado por los agentes migratorios durante una parada de tráfico en Houston (Texas).

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Versión oficial y reclamos de la familia

      El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), del que depende ICE, sostiene que Salgado intentó arrollar a los agentes con su vehículo, una versión que niegan testigos y familiares, quienes reclaman una investigación independiente.

      Era padre de tres hijos y estaba en proceso de regularizar su situación migratoria, según su familia.

      La muerte de Salgado, así como la del colombiano Joan Sebastián Durán, que murió por disparos de agentes migratorios en el estado de Maine el 13 de julio, ha generado indignación de la sociedad civil.

      El Gobierno de México ha presentado 20 denuncias ante fiscalías estatales y de condado de Estados Unidos por la muerte de 17 connacionales ocurridas desde mayo durante operativos o bajo custodia del ICE.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Embajador de México se reúne con familia de Lorenzo Salgado en Texas
      Embajador de México se reúne con familia de Lorenzo Salgado en Texas

      Embajador de México se reúne con familia de Lorenzo Salgado en Texas

      SLP

      EFE

      Lorenzo Salgado, migrante mexicano con más de 30 años en EE.UU., fue baleado por agentes migratorios en Texas.

      Informe identifica un modelo de impunidad en la violencia contra periodistas
      Informe identifica un modelo de impunidad en la violencia contra periodistas

      Informe identifica un modelo de impunidad en la violencia contra periodistas

      SLP

      EFE

      El informe documenta asesinatos y fallas institucionales en Veracruz entre 2010 y 2016.

      Estados Unidos devuelve a México tres piezas arqueológicas tras investigación
      Estados Unidos devuelve a México tres piezas arqueológicas tras investigación

      Estados Unidos devuelve a México tres piezas arqueológicas tras investigación

      SLP

      El Universal

      La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cultura coordinan la devolución de bienes culturales a México.

      Prepárate para el Segundo Simulacro Nacional
      Prepárate para el Segundo Simulacro Nacional

      Prepárate para el Segundo Simulacro Nacional

      SLP

      El Universal

      El segundo simulacro nacional 2026 se realizará el 19 de septiembre con hipótesis de sismos en cinco regiones.