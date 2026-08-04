Embajador de México se reúne con familia de Lorenzo Salgado en Texas
Lorenzo Salgado, migrante mexicano con más de 30 años en EE.UU., fue baleado por agentes migratorios en Texas.
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Washington, 4 ago (EFE).- El embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri, se reunirá este miércoles con la familia de Lorenzo Salgado, un migrante mexicano que murió tiroteado por agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) durante un operativo.
Reunión del embajador con la familia de Lorenzo Salgado
El encuentro entre el representante de México y la familia se producirá en Texas, donde residía Salgado, informaron este martes a EFE fuentes diplomáticas.
Lorenzo Salgado, un trabajador de la construcción que llevaba más de tres décadas en Estados Unidos, falleció el pasado 7 de julo a los 56 años tras ser baleado por los agentes migratorios durante una parada de tráfico en Houston (Texas).
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Versión oficial y reclamos de la familia
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), del que depende ICE, sostiene que Salgado intentó arrollar a los agentes con su vehículo, una versión que niegan testigos y familiares, quienes reclaman una investigación independiente.
Era padre de tres hijos y estaba en proceso de regularizar su situación migratoria, según su familia.
La muerte de Salgado, así como la del colombiano Joan Sebastián Durán, que murió por disparos de agentes migratorios en el estado de Maine el 13 de julio, ha generado indignación de la sociedad civil.
El Gobierno de México ha presentado 20 denuncias ante fiscalías estatales y de condado de Estados Unidos por la muerte de 17 connacionales ocurridas desde mayo durante operativos o bajo custodia del ICE.
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