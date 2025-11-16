logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MACSTORE ESTRENA SU NUEVA TIENDA EN PLAZA SENDERO

Fotogalería

MACSTORE ESTRENA SU NUEVA TIENDA EN PLAZA SENDERO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Angélica Vale agradece apoyo tras divorcio

Por El Universal

Noviembre 16, 2025 03:00 a.m.
A
Angélica Vale agradece apoyo tras divorcio

Angélica Vale agradeció el apoyo y el amor que ha recibido de sus seguidores, quienes dice, la han sostenido en estos días complicados, la actriz y conductora confirmó hace unos días que está en proceso de divorcio tras 14 años casada con el empresario Otto Padrón. 

     Tras darse a conocer el acta de divorcio, de la cual no tenía conocimiento Angélica, la versión de que ella le habría sido infiel a su esposo con un bailarín del musical “Vaselina”, comenzó a viralizarse, mientras ella guardaba silenció y celebraba su cumpleaños número 50.

     La Vale, como también la llaman sus amigos y fans, precisó que desde abril ella y Otto están separados, y aunque él ya le había dicho que iniciaría con el proceso de divorcio, admitió que se enteró que ya estaba lista la demanda de la misma forma que se enteró el resto del mundo: por redes sociales.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

conquista a los incas
conquista a los incas

conquista a los incas

SLP

EFE

En su visita a tierras peruanas, Shakira enloqueció a sus fanáticos, que acamparon en espera de su concierto

Se lanza Trump vs. la BBC
Se lanza Trump vs. la BBC

Se lanza Trump vs. la BBC

SLP

EFE

Gaby Spanic y su nuevo rostro
Gaby Spanic y su nuevo rostro

Gaby Spanic y su nuevo rostro

SLP

El Universal

Angélica Vale agradece apoyo tras divorcio
Angélica Vale agradece apoyo tras divorcio

Angélica Vale agradece apoyo tras divorcio

SLP

El Universal