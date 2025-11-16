Angélica Vale agradece apoyo tras divorcio

Angélica Vale agradeció el apoyo y el amor que ha recibido de sus seguidores, quienes dice, la han sostenido en estos días complicados, la actriz y conductora confirmó hace unos días que está en proceso de divorcio tras 14 años casada con el empresario Otto Padrón.

Tras darse a conocer el acta de divorcio, de la cual no tenía conocimiento Angélica, la versión de que ella le habría sido infiel a su esposo con un bailarín del musical “Vaselina”, comenzó a viralizarse, mientras ella guardaba silenció y celebraba su cumpleaños número 50.

La Vale, como también la llaman sus amigos y fans, precisó que desde abril ella y Otto están separados, y aunque él ya le había dicho que iniciaría con el proceso de divorcio, admitió que se enteró que ya estaba lista la demanda de la misma forma que se enteró el resto del mundo: por redes sociales.